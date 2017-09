Heute in Wien: 20.9.17

Tagestipps 20 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Schon wieder die Hälfte der Arbeitswoche geschafft! Da darf man sich dann auch ein bisschen was gönnen. Wir hätten da ein paar Vorschläge in unseren Tagestipps.

Applaus fürs Radfahren

Radfahren als umweltfreundlichste Verkehrsmittelwahl ist einen kräftigen Applaus wert, findet ihr nicht auch? Daher könnt ihr an jedem Werktag der gerade stattfindenden Mobilitätswoche an belebten Wiener Radkreuzungen mit applaudierenden Menschen rechnen, die euch mit Musikbegleitung hochleben lassen. Vielleicht habt ihr ja auch Lust eine Zeit lang mitzuklatschen?

Applaus fürs Rad!

Wo Praterstraße/Nestroyplatz, 1020 Wien

Wann 12:00 Uhr

Ein Achterl in Ehren …

Das Heunisch und Erben ist mit seinem Standort in der Landstraßer Hauptstraße in bester Gesellschaft. Als unkomplizierte Weinbar mit warmer Küche, gliedert es sich ganz gut in die Genussmeile ein. Ein puristisches Interieur, eine kleine feine Karte, aber vor allem an die hundert offene Weine zeichnen das neue Lokal im Dritten aus. Es ist, was es ist!

Heunisch und Erben

Wo Landstraßer Hauptstraße 17, 1030 Wien

Wann 11:30 – 1:00 Uhr

Räuchern lernen

Räuchern gehört zu den ältesten Ritualen der Menschheit. Angewendet wurde und wird es unter anderem zur Reinigung von Körper und Geist, zum Schutz oder zur Heilung. Erfahre von Kräuterpädagogin Julia Binder wie man räuchert, welche heimischen Pflanzen dafür eingesetzt werden können und zu welchen Anlässen besonders gerne geräuchert wird. Anmeldung unbedingt erforderlich!

SONNENTOR – Räuchern mit heimischen Kräutern

Wo SONNENTOR, Landstraßer Hauptstraße 24, 1030 Wien

Wann 17:30 – 19:00 Uhr

Wieviel 32,- Euro

Kingsman doppelt zur Stelle

Wollt ihr sehen, wie Taron Egerton gleich zweimal die Welt rettet? Beim Double Feature von „Kingsman: The Secret Service“ und dem brandneuen „Kingsman: The Golden Circle“ habt ihr die Chance dazu. Der erste Teil war zweifellos eine der besten Comicverfilmungen der letzten Jahre – mal sehen, ob der neue auch mithalten kann.

Double Feature „Kingsman“

Wo Cineplexx Donau Plex, Wagramer Straße 79, 1220 Wien

Wann 18:00 – 23:00 Uhr

Wieviel 15,- Euro für beide Filme

