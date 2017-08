Heute in Wien: 20.8.17

Tagestipps 20 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Das schönste am Sonntag ist ein ausgeprägtes Frühstück. Was gehört noch dazu um den Tag heute so richtig schön auszunutzen? Lest selbst!

Frühstück im Schutzhaus

Hier steht Freundlichkeit an oberster Stelle. Gewürzt mit jazziger Chill-Out-Musik im Hintergrund hält man es hier lange aus. Das Frühstück wird aus biologischen und hochwertigen Zutaten zusammengestellt und kann von 10:00 bis 16:00 Uhr bestellt werden. Ein Ausflug hierher zahlt sich aus!

Gasthaus am Predigerstuhl

Wo Oberwiedenstraße 34, 1170 Wien

Wann 11:00 – 23:00 Uhr

Community statt Competition

Der weltweit einzigartige Mindful Triathlon geht auch 2017 wieder an den Start. Es erwarten euch ein 5-km-Lauf, Yoga und Meditation. Erlebt einen Tag voller Leichtigkeit, Inspiration und Transformation bei zahlreichen Side-Events. Bei Wanderlust 108 geht es nicht um Bestzeiten, sondern Austausch.

Wanderlust 108

Wo Augarten, 1020 Wien

Wann 7:30 – 15:30 Uhr

Wieviel 39,- Euro

Tschingderassa-Bum und Rumtata

Mit Marschmusik und aktuellen Chart-Hits ziehen Musikkapellen aus ganz Österreich an Juli- und August-Sonntagen durch den gesamten Wurstelprater. Die begeisterten Musikerinnen und Musiker stellen einen ganzen Tag lang ihr abwechslungsreiches Repertoire unter Beweis. Hier kommen nicht nur Freunde von Volksmusik auf ihre Kosten. Heute zeigt der Musikverein Lichtenau sein Können. Gestartet wird beim Gösser Eck.

Prater Sonntagsmusik

Wo Gösser Eck, Wiener Prater, 1020 Wien

Wann ab 14:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Hofmusik Salon

Klingt jetzt nicht so nach MuseumsQuartier, ist es aber! Kunst aus ihrem gewohnten Umfeld zu holen und auf die Straße zu bringen – darum geht es! Ab 16:00 Uhr gibt es live Musikprogramm und feinste DJ-Kunst. Auch mit dabei: Ein Live-Kabarettprogramm mit Plattenspielern und ein Dance-Battle!

MQ Hofmusik Salon

Wo MQ, Museumsplatz 1, 1060 Wien

Wann 16:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

