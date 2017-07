Heute in Wien: 20.7.17

Tagestipps 20 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Gestartet wird mit einem Frühstück im Grünen. Am Abend wird an wunderschönen Orten gefeiert, gelauscht und getanzt …

Frühstück im Garten

Zum Frühstück oder Nachmittagskaffee besuchen wir einen wahren Geheimtipp: Das Gartencafé im 6. Bezirk ist gut versteckt. Es müsste sich aber gar nicht verstecken, denn es hat einen der schönsten Gastgärten von ganz Wien. Das Frühstücksangebot ist relativ umfangreich und besteht vor allem aus den Klassikern.

Gartencafé

Wo Stumpergasse 3, 1060 Wien

Wann 9:00 – 20:00 Uhr

Weiter im nächsten Garten

Die warmen Sommertagen verlangen ja direkt nach Veranstaltungen im Freien. Deshalb kann man fast täglich eine nette Feier unter freiem Himmel besuchen. Heute schauen wir ins neue Liebhart, über das wir übrigens erst kürzlich berichtet haben. Musikalisch werden sie bei der heutigen Party von Soberl und Romeo von Wiener Wahnsinn unterstützt.

Gartenparty im Liebhart

Wo Liebhart, Thaliastraße 63, 1160 Wien

Wann 17:00 – 24:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Literatur im MQ

Weil täglich eine Portion Kultur einfach gut tut, begeben wir uns zum o-töne Literaturfest im MuseumsQuartier. Dort lesen heute Christopher Just aus seinem Roman „Der Moddetektiv“ und Franzobel aus seinem Buch „Das Floß der Medusa“.

o-töne Lesungen

Wo MuseumsQuartier, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann 20:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Tanz im Burgtheater

Seit einer Woche wird am ImPulsTanz-Festival bereits getanzt. Jeden Dienstag und Donnerstag legen Mitarbeiter, Künstler und Dozenten ihre Musik im Burgtheater Vestibül auf, wo alle Tanzwütigen herzlich willkommen sind. Also Tanzschuhe an und ab geht die Post!

ImPulsTanz on decks

Wo Burgtheater Vestibül, Universitätsring 2, 1010 Wien

Wann 22:00 – 4:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

