Heute in Wien: 20.5.17

Tagestipps für Wien

Abwechslung bietet uns unsere Stadt am heutigen Samstag: Von einer Zitronenverkostung über einen Spielplatz für alle bis hin zu heißen Salsa-Klängen kann man heute in Wien alles haben.

In die saure Zitrone beißen

Das kann man bei den 17. Wiener Zitrustagen. Alles rund um die Verwendung von Zitrusfrüchten in Küchen, Apotheken und auf fürstlichen Tafeln kann man in der Orangerie im Schlossgarten Schönbrunn erfahren. Kostproben gibt es natürlich auch.

17. Wiener Zitrustage

Wo Große Orangerie, Schlosspark Schönbrunn, 1130 Wien

Wann 10:00 – 18:00 Uhr

Wieviel 6,60 Euro

Sushi-Chef

Sushi gibt es in Wien ja inzwischen an fast jeder Ecke. Aus dieser riesigen Auswahl die richtigen Feinschmecker-Lokale zu finden, ist also gar nicht so leicht. Welches aber sicher zu den besten gehört, ist das Matcha Komachi. Die Gerichte werden liebevoll zubereitet und der Service lässt nicht zu wünschen übrig.

Matcha Komachi

Wo Operngasse 23, 1040 Wien

Wann 10:30 – 21:30 Uhr

Markt, Spiel, Musik: Alles an einem Ort

Am Nachmittag führt uns das StraßenKunstFest zum Brunnenmarkt. Dort und um den Yppenplatz wird Künstlerisches, Musikalisches und Spielerisches vom Feinsten geboten. Eines der Highlights ist der „Spielplatz für alle“.

StraßenKunstFest

Wo Brunnenpassage, Brunnengasse 71, 1060 Wien

Wann 10:00 – 0:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Heiße Rhythmen

Die Tanzschule Mi Manera lädt zum Tanzen, Grillen und Chillen ein. Im idyllischen Ambiente des historischen City Garden des Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel wird zu rhythmischen Südstilen getanzt. Auch Anfänger sind willkommen! Da die Plätze limitiert sind, sollte man nicht zu spät antanzen.

Grill’n’Chill Latino Party

Wo Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel, Ungargasse 60, 1030 Wien

Wann 17:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

