Heute in Wien: 20.4.2018

Tagestipps 20 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Zieh‘ deine Tanzschuhe an, das Wochenende steht vor der Tür. Die Sonne scheint, das frühlingshafte Outfit liegt schon bereit, jetzt fehlt nur noch das geeignete Programm, um tadellos ins Wochenende zu starten.

Erstmal ein Kaffee

So eng es am Abend im kleinen Café werden kann, so schön ist hier unter Tags im Schanigarten. Der Franziskanerplatz bietet die ideale Kulisse für einen gemütlichen Vormittag, um Zeitung zu lesen, Kaffee zu trinken und die Sonne zu genießen.

Kleines Café

Wo Kleines Café, Franziskanerplatz 3, 1010 Wien

Wann 10:00 – 2:00 Uhr

Dann ein bisschen Bewegung

Jeden Freitag spannen die Vienna Slackliners ihre Gurte quer über die Arenawiese im Prater und freuen sich über jede und jeden, der vorbeischaut und dabei sein möchte. Wer also Gleichgewichtssinn, Konzentration und Koordination in geselligem Beisammensein trainieren möchte, sollte diese Gelegenheit nicht versäumen.

Vienna Slackliners

Wo Arenawiese / Prater, 1020 Wien

Wann ab 15:00 Uhr

Nun feuern wir kräftig an

Es wird wieder gekegelt. Bereits zum fünften Mal treten Teams aus Wiens Kultur- und Medienszene gegeneinander im Kampf um den Gewinner-Titel im russischen Kegeln an. Moderiert wird der schweißtreibende Cup von der FM4 „Morningshow“-Legende Stuart Freeman.

Cup of Karlsplatz 2018

Wo Künstlerhaus 1050, Stolberggasse 26, 1050 Wien

Wann 18:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

Und jetzt wird getanzt

Rap for Listeners, Bluntheads, Fly Ladies and Prisoners. Das Warten hat ein Ende und die Vorfreude hat sich ausgezahlt: im Mon Ami wird heute zu HipHop und R’n’B das Tanzbein geschwungen, Popcorn gegessen und in der Photo-Booth herumgealbert.

Jukebox Joints at Mon Ami

Wo Mon Ami, Theobaldgasse 9/1a, 1060 Wien

Wann 20:00 – 2:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Japanische Restaurants in Wien