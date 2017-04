Heute in Wien: 20.4.2017

20 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Heute jagt ein Höhepunkt den nächsten: Zuerst Pastrami zu Mittag. Am Nachmittag zum japanischen Kirschhainfest und am Abend Daniel Radcliffe live erleben!

Pastrami Baby!

Zu Mittag schauen wir in den Pastrami Sandwich-Laden des Haubenkoch Robert Haider. Der New Yorker Imbiss kommt auch bei uns gut an und bei der breiten Auswahl ist sicher für alle etwas dabei. Hochwertige Zutaten werden hier im hippen Neubau-Lokal verwendet und jeder der schon einmal hier war, kommt wieder.

Pastrami Baby

Wo Lerchenfelderstraße 51, 1070 Wien

Wann 11:00 – 22:00 Uhr

Japan in Wien

Vorausgesetzt das Wetter spielt mit, gibt es heute Nachmittag wohl keinen besseren Platz als den Kirschhain auf der Donauinsel. Dieser wurde als Zeichen japanisch-österreichischer Freundschaft angelegt und seit 2002 dort die letzten Bäume gepflanzt wurden, wird diese jährlich mit dem Kirschhainfest gefeiert. Ein umfangreiches Programm rund um das Thema Japan wird angeboten.

Kirschhainfest

Wo Kirschhain auf der Donauinsel, nahe der Jedlseer Brücke

Wann 13:00 – 17:00 Uhr

Wieviel freier Eintritt!

Harry Potter live

Naja, nicht Harry Potter, aber seinem Darsteller Daniel Radcliffe kann man heute bei einer Live-Übertragung aus dem Old Vic Theatre London zuschauen. Er spielt gemeinsam mit anderen namhaften britischen Schauspielern in der Situationskomödie „Rosencrantz & Guildenstern Are Dead „. Gleich Karten sichern!

Live-Übertragung aus London: Rosencrantz & Guildenstern Are Dead

Wo English Cinema Haydn, Mariahilferstraße 57, 1060 Wien

Wann 20:00 – 23:00 Uhr

Wieviel 26,- Euro

