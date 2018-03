Heute in Wien: 20.3.2018

Tagestipps 20 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Trotz des trüben Wetters, starten wir heute gut gelaunt in den Dienstag. Der Grund dafür ist die Aussicht auf einen lebhaften Tag, an dem es uns durch ganz Wien treibt.

Neubau macht’s vor

Wer seinen Kaffee am Morgen am liebsten umgeben von Pflanzen genießt und den Frühling kaum noch erwarten, dem sei das Luna zu empfehlen. Hier gibt es Filterkaffee und Porridge, sowie kluge Indoor Gardening Systeme, jede Menge Zubehör und viel Grün.

Das Luna

Wo Das Luna, Burggasse 106, 1070 Wien

Wann 8:00 – 10:30 Uhr

Kurzkonzert

Um die Vorfreude zu erhöhen und für all jene, die es am Donnerstag nicht ins fluc schaffen, geben heute Eric Bobo (Cypress Hill, Beastie Boys) und DJ Rhettmatic (Beat Junkies, J Dilla) einen Vorgeschmack auf ihr Konzert (22.3., fluc + fluc Wanne). Wie oft bekommt man schon die Gelegenheit, zwei Musiker der Extraklasse live und kostenlos zu erleben?

Cypress Junkies Mini-Gig/Livestream at Klangfarbe Wien

Wo Klangfarbe, Guglgasse 14, 1110 Wien

Wann 18:00 – 19:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

Zum Runden

Anlässlich des 90sten Geburtstags von Gustav Peichl, werden im MAK noch unveröffentlichte Skizzen und Pläne, sowie bekannte Objekte des österreichischen Architekten ausgestellt. Aus seinen 70 realisierten Bauten, hat Peichl selbst eine Auswahl von 15 Bauten getroffen, die einen Einblick in sein Werk bieten sollen.

Gustav Peichl. 15 Bauten zum 90sten – Eröffnung

Wo MAK, Stubenring 5, 1010 Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Jam Session

Während Magdalena Grabher singt und verschiedene Instrumente, unter anderem Gitarre und Keyboard, spielt, bedient sie mit ihren Füßen ein Gerät, das ihre Performance aufnimmt und in einem Loop wieder abspielt. Dadurch entsteht ein voller Sound, der in Richtung Soul und Jazz geht. Unterstützt wird sie von David Ambrosch am Bass und Michael Naphegyi am Schlagzeug.

JAM Music Lab Sessions w/ Magdalena Grabher Trio

Wo Loop Wien, U-Bahn Bogen 26, 1080 Wien

Wann 21:00 – 2:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

