Heute in Wien: 20.3.2017

20 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Es ist wieder Montag – und ihr habt heute die Wahl! Orientalische Küche vom Feinsten, „Vienna Blues Spring 2017“ oder doch lieber zur Buchpräsentation von „Erstbezug“?

Gaumenfreuden aus 1001 Nacht

Falafel, Hummus, Couscous, Pita und Co. – wenn es um die orientalische Küche geht ist man in Wien gut aufgehoben! Denn die die orientalischen Lokale in Wien versprechen eine Reise in Aladdin’s Wunderland!

Orientalisch Essen in Wien

Wo in ganz Wien

Wann den ganzen Tag

Mitreißende Buchpräsentation

Heute Abend präsentiert Stefan Peters seinen Debütroman „Erstbezug“ im Der Affe. Das Buch handelt von einem Sozialberater, der tagtäglich mit Härtefällen konfrontiert ist, bis er auf die Spuren eines zwielichten Vereins kommt, der Flüchtlingen unter dubiosen Umständen Wohnraum zu Verfügung stellt. Ein authentisches und packendes Leseerlebnis!

Stefan Peters „Erstbezug“ – Buchpräsentation

Wo Der Affe, Schwendergasse 19, 1150 Wien

Wann 19:30 Uhr

Wieviel Freier Eintritt!

Vienna Blues Spring!

Beim Festival „Vienna Blues Spring 2017“ im Reigen erlebt man Soul, Rhythm und Blues vom Feinsten. In Erinnerung an die Sängerin Etta James werden heute die Viennese Ladies die Bühne betreten und die schönsten und groovigsten Songs der Ikone zum Besten geben.

Viennese Ladies: „A Tribute to Etta James“

Wo Reigen Live, Hadikgasse 62, 1140 Wien

Wann 20:30 Uhr

Wieviel 18,- Euro (Vorverkauf) und 20,- Euro (Abendkasse)

Let’s dance!

Jeden Montag findet im Albert Schweitzer Haus „Salsabar“ statt! So habt ihr auch heute die Gelegenheit zu heißen Salsa-Rhythmen zu tanzen und leckere Cocktails zu schlürfen!

Salsabar

Wo Albert Schweitzer Haus, Scharzspanierstraße 13, 1090 Wien

Wann ab 18:30 Uhr

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Heute in Wien: 19.3.2017