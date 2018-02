Heute in Wien: 20.2.2018

Tagestipps 20 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Natürliche Kost vom Josef? Danach Poetry Slam? Doch am Ende ist doch alles eine Frage nach dem Gin oder?

All natural

Von frisch gepressten Säften bis hin zum veganen aus Bio-Produkten bestehende Buffet wird im Naturkost St.Josef Allerlei geboten. Sogar für Kepab-Fans findet sich eine vegane Variante.

Naturkost St.Josef

Wo Zollergasse 26, 1070 Wien

Wann 8:00 – 18:30 Uhr

gefühlt, gesprochen

Mit Herz, Charm und spoken words, treten acht der kühnsten SlammerInnen gegeneinander an und halten die Menge dabei in Extase.

Stummgabel-Poetry Slam

Wo Schwarzenbergplatz 10/1, 1040 Wien

Wann 19:30 – 22:00 Uhr

Wieviel 10,- Euro /ermäßigt 8,- Euro

Gib deinem Leben einen Gin

An alle Gin-Liebhaber, die sich ein besonderes Tröpfchen gönnen wollen, sind in der Masterclass Verkostung mit Alexander Huprich garantiert gut aufgehoben. Die Limited Editionen steigen durch ihre speziellen und erfrischenden Zutaten besonders wohlwollend in die Nase.

Masterclass Gin-Verkostung

Wo das Torberg, Strozzigasse 47, 1080 Wien

Wann 19:00 – 21:00 Uhr

Wieviel 15,- Euro



