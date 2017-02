Heute in Wien: 20.2.2017

20 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Polnische Pierogi zu Mittag und abends dann die Hits von Álvaro Soler in der Ottakringer Brauerei lauschen! Was will man mehr? Unsere Tagestipps!



Polnische Gaumenfreuden

Noch keinen Plan für’s Mittagsessen? Dann ab zur Fanaberia im 9. Bezirk! Hier erwarten euch nämlich schmackhafte Pierogi – eine Art Teigtaschen aus Polen – in den verschiedensten Variationen! Ein wahrer Gaumenschmaus und ein sehr freundliches Lokal für die Mittagspause!

Fanaberia

Wo Garnisongasse 5, 1090 Wien

Wann 10:00 – 15:30 Uhr

Books, books and books

Heute Abend präsentiert der Verlag Wortreich 3 Neuerscheinungen: „Kalter Check-out“ von Silvia Hlavin, „Der Rest der Zeit“ von Bernadette Németh und „Der Liebesdilettant“ von Andreas Tiefenbacher. Neben den Lesungen erwartet die Gäste auch musikalische Unterhaltung von Oliver Steger und S.O.D.A.!

Buchpräsentation am 20.2.17

Wo Thalia, Mariahilfer Straße 99, 1060 Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Wohnzimmerkonzert in Neubau

Livemusik in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre – was will man mehr? Also seid dabei, wenn die die Band SixThings heute Abend das Cafe7stern mit ihren Sounds verzaubert!

SixThings // 7*Stern Wohnzimmerkonzert

Wo Cafe7stern, Siebensterngasse 31, 1070 Wien

Wann ab 20:00 Uhr

El Mismo Sol

Spanisches Temperament gemischt mit Berlins urbanen Flair – diese Beschreibung trifft gut auf Álvaro Soler! Mit seinen Sommerhits „El Mismo Sol“ und „Sofia“ eroberte er vergangenen Sommer die Charts!

Wo Ottakringer Brauerei, Ottakringer Platz 1, 1160 Wien

Wann 20:00 Uhr

