Heute in Wien: 20.12.17

Tagestipps für Wien

Zu deftig-österreichischer Küche servieren wir Fleisch in Papierform, Alkohol und Musik!

Kein böser Wolf

Wer glaubt Innereien müssen grauslich sein, aber aufgeschlossen genug ist, sich eines Besseren belehren zu lassen, findet im Gasthaus Wolf den perfekten Startpunkt einer kulinarischen (Wieder-)Entdeckungsreise. Bekommt man kalte Füße, gibt es ausgezeichnete Alternativen aus der Wirtshaus-Küche. Für die, die keinen Hunger haben: auch bei einem Seidl Bier oder einem Achterl sitzt es sich sehr gemütlich hier!

Gasthaus Wolf

Wo Grosse Neugasse 20, 1040 Wien

Wann 11:30 – 14:00 Uhr und 17:00 – 1:00 Uhr

Nicht Fisch, aber Fleisch

Das Magazin „Fleisch“ lädt zum Open House ein. Mit interessanten Themen bereichern sie seit einiger Zeit die österreichische Medienlandschaft. Mit „Die letzte Ausfahrt“ wurde kürzlich auch ein Buch veröffentlicht. Es geht darin um Christian Kerns letzten Wahlkampf. Und „Es ist höchste Zeit“, der Fleisch-Abreißkalender für 2018 zur neuen Regierung.

Fleisch OPEN HOUSE

Wo Fleisch, Hollandstraße 14, 1020 Wien

Wann 15:00 – 19:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Xmas-Afterwork

Heute wird XMAS im Rahmen des SOFIENSÄLE AFTERWORK gefeirt! In der wahrscheinlich legendärsten Eventlocation der Stadt. Der ehrwürdige, goldgeschmückte Sofiensaal bietet den wohl schönsten Rahmen um sich das eine oder andere wohlverdiente Feierabendgetränk bei freiem Eintritt zu gönnen! Auf der Tanzfläche lassen euch die größten Klassiker und die besten aktuellen Charthits den Büroalltag vergessen.

Sofiensäle Afterwork XMAS

Wo Marxergasse 17, 1030 Wien

Wann 18:00 – 24:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Gansch hübsche Musik im Jazzland

Was der Zaubertrompeter, Entertainer und Musik-Zampano Thomas Gansch in seiner nun schon zur Tradition gewordenen Vor-Weihnachtswoche alles an- und vorstellen wird, ist meist nicht zu erahnen – er brachte Bigbands in den kleinen Keller, er experimentierte erfolgreich, lustig und hochklassig mit traditionellen Formen und er erprobte allermodernste Strömungen.

Thomas Gansch – Remembering Art Farmer

Wo Jazzland, Franz Josefs Kai 29, 1010 Wien

Wann 21:00 – 24:00 Uhr

