Heute in Wien: 20.11.2016

Tagestipps für Wien

Crossfit-Workshop, Frauen-Flohmarkt oder gratis ins Museum? Das ist heute die Frage!

Mädels-Flohmarkt!

Coole Shirts, Schuhe, Hosen, Kleider, Röcke und Taschen gibt es heute zu günstigen Preisen am Frauen-Flohmarkt zu ergattern! Und auch für Speis und Trank ist gesorgt – also nichts wie hin!

Frauen-Flohmarkt So,20.Nov.2016 Wien

Wo Leopold-Böhm-Straße, 1030 Wien, Österreich

Wann 17:00 – 20:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Gratis ins Museum

Welche Lebensmöglichkeiten gibt es noch in Zeiten globaler gesellschaftlicher, ökonomische und militärischer Krisen? Damit beschäftigt sich die Ausstellung von Walter Seidl und Gülsen Bal im MQ.

Gratis Ausstellung „What is left?“ im MuseumsQuartier Wien

Wo freiraum/quartier21 International – MQ Wien, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann 13:00 – 20:00 Uhr

Wieviel Kostenlos!

Crossfit-Workshop

Trainieren für einen einen guten Zweck kann man heute in der Josefstadt. Der Erlös geht an Jasri Dalem – ein Projekt für Waisenkinder und hilfbedürftige Personen in Bali.

Workshop: First Chinup and Gymnastic Rings Basics/Intermediate

Wo CrossfitVienna The Dungeon, Josefstädterstraße 76, 1080 Wien

Wann 12:00 Uhr

Wieviel freie Spende!

Who´s Gonna Love Me Now?

Im Rahmen des Jüdischen Filmfestivals wird heute Abend im Votivkino der Dokumentarfilm „Who´s Gonna Love Me Now?“ gezeigt.

Jüdisches Filmfestival Wien 2016

Wo Votivkino, Währinger Straße 12, 1090 Wien

Wann 21:00 Uhr

Wie lange noch bis 1. Dezember 2016

