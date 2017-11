Heute in Wien: 20.11.17

Tagestipps 20 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Die erste Woche des Jahres, in der man langsam in Weihnachtsstimmung kommen darf, bietet einen bunten Einstieg!

Französisch in Pötzleinsdorf

Das französische Petit-Dej ist eine Bereicherung für Pötzleinsdorf und seine Bewohner: feinste französische Patisserie, raffinierte Frühstücksangebote, Croques und Sandwiches, und andere Klassiker wie Croissants und Kaffee, das Ganze verpackt in charmantem Bistro-Ambiente in einer entspannten Umgebung. Auch ein Ausflug aus der Stadt würde sich auszahlen – man muss sich ja eh nur in die Bim setzen!

Petit-Dej

Wo Pötzleinsdorferstr. 67, 1180 Wien

Wann 8:00 – 20:00 Uhr

Für den guten Zweck trinken

Solange euch der Punsch noch nicht zum Hals raushängt (kann bei uns übrigens nicht passieren ;)), solltet ihr die besten der Stadt durchprobieren. Zum Beispiel jenen beim Stand der Gruft auf der Mariahilfer Straße. Dieser schmeckt nicht nur sehr gut, mit eurer Spende unterstützt ihr auch noch das Betreuungszentrum Gruft für Obdachlose in Wien.

Punschen für die Gruft

Wo Mariahilfer Straße 51, 1060 Wien

Wann 9:00 – 21:00 Uhr

Wieviel freie Spende für die Gruft

Lasst euch verzaubern!

Frische Kartenwunder und würzig-magische Chipskunststücke einen Abend lang zubereitet und serviert von Gregory Diamond! Habt ihr Gusto auf knackige Zauberkunst, abgerundet mit einer Brise Humor, direkt vom Erzeuger? Nichts wie hin!

Cards & Chips – Zaubershow

Wo Circus- und Clown Museum, Ilgplatz 7, 1020 Wien

Wann 20:00 – 21:00 Uhr

Wieviel 20,- Euro

Gratis quizzen!

Montag ist Pub-Quiz-Tag! Heute schauen wir in’s Backbone. Kein Startgeld, kein Eintritt! Teams von bis zu 6 Personen beantworten 3*8 Fragen und spielen gegeneinander um den Tagessieg. Zum Schluss wird um den Jackpot gespielt. Keine Anmeldung erforderlich, Tischreservierung unter 01/5229579.

Pubquiz im Backbone

Wo Backbone – Irish Pub, Burggasse 100A, 1070 Wien

Wann 20:00 – 23:00 Uhr

Wieviel Teilnahme frei!

