Heute in Wien: 20.1.2017

Tagestipps für Wien

Heute ist Filmtag! Noch keinen Plan für heute Abend? Dann ab zur Nacht der Programmkinos! Denn hier könnt ihr heute bei freiem Eintritt ins Kino – also worauf wartet ihr noch? Und passend zum Thema vielleicht davor noch kurz bei der Albertina vorbeischauen und die berühmtesten Filmbilder der Welt bewundern.

Film, Kino!

Fotografien zwischen Werbung, Kunst & Kino – aufgenommen zwischen 1902 und 1975 – könnt ihr auch heute in der Albertina sehen! Von Marilyn Monroe und ihr weißes Kleid in „Das Verflixte siebte Jahr“ bis zur sinnliche Szenen mit Anita Ekberg aus „La Dolce Vita“ sind hier so gut wie alle Berühmtheiten von 1902 – 1975 zu finden. Nicht nur die Fotos sind sehenswert auch die Präsentation der Film Stills, denn diese werden sehr stillvoll in den Räumlichkeiten der Albertina präsentiert!

Film Stills

Wo Albertina, Albertinaplatz 1, 1010 Wien

Wann 10:00 – 18:00 Uhr

Wieviel 12,90 Euro (regulär) oder 8,50 Euro (Studierende bis 26 Jahre )

Wie lange noch bis 26. Februar 2017

Syrisch Essen für einen guten Zweck

Nachdem das erste Event des Hania Vereins ein großer Erfolg war, wird heute wieder syrisch aufgekocht! Die Erlöse kommen auch diesmal wieder einem guten Zweck zugute. Guten Appetit!

Syrische Spezialitäten 2

Wo Dietrichgasse 49, 1030 Wien

Wann 15:00 – 19:00 Uhr

Wieviel 12,90 Euro

Freitag ist Filmtag!

Bock auf Kino? Dann ab zur Nacht der Programmkinos! Im Rahmen dieser Veranstaltung könnt ihr heute nämlich kostenlos ins zahlreiche Wiener Kinos – und diese Chance sollte man nützen! Die Ticketausgabe beginnt eine Stunde vor vor dem jeweiligen Film!

Nacht des Programmkinos

Wo De France, Votivkino, Filmcasino, Gartenbaukino und Stadtkino Wien

Wann 20:15 – 23:00 Uhr

Wieviel Freier Eintritt!

STADTBEKANNT

