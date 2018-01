Heute in Wien: 20.1.18

Tagestipps 20 (c) STADTBEKANNT

Das Wochenende startet mit einem perfekten Katerfrühstück und einer interessanten Tour durch die Stadt. Nächtens wird natürlich ordentlich weitergefeiert auf zwei megaheißen Events!

Nicht Turnen, sondern Essen

In der Turnhalle wird wieder gebruncht! Um 18,- Euro pro Person (inklusive 1 Getränk) erwarten euch köstliche Kuchen aus der GoSweet Bakery, Bio-Brot von Gragger & Cie, Kaffee von Hausbrandt

und hausgemachte pikante, würzige, gesunde, frische, knackige, süße & cremige Köstlichkeiten – alles aus Bio-Obst und Gemüseraritäten von den Jungs mit dem grünen Daumen: Hofkollektiv Waldviertler Eden. Tisch-Reservierungen unter 0660 2036404.

Turnhalle Brunch am Wochenende im Jänner

Wo Turnhalle im brick-5, Herklotzgasse 21, 1150 Wien

Wann 10:00 – 16:00 Uhr

Wieviel 18,- Euro

Die dunkle Seite der Mach… ääh, Stadt!

Bei dieser auf englisch geführten Stadttour geht es um versteckte Symbole, geheime Gruppen und alles, was sonst noch der dunklen Seite Wiens zuzuschreiben ist. Unsere Stadt hat viel mehr zu bieten als Sisi, Mozart und Co. Details findet ihr hier:

Secret Vienna Tours: The Dark Side of Vienna (English)

Wo Innere Stadt, 1010 Wien

Wann 11:00 – 13:00 Uhr

Wieviel 15,- Euro

FM4 feiert Geburtstag und alle feiern mit

Der Jänner ist ja partytechnisch gesehen eher etwas mau – wie gut, dass FM4, der Sender eures Vertrauens, an einem grauen Jännertag gegründet wurde und mit seinem Geburtstagsfest Abhilfe schafft. In der Ottakringer Brauerei treffen internationale Acts auf heimische Bands, HipHop auf Rock’n’Roll, Singer/Songwriter auf Livebands, die alle Partygäste ins Schwitzen bringen – das Line-Up ist knallbunt.

Das FM4 Geburtstagsfest 2018

Wo Ottakringer Brauerei, Ottakringer Platz 1, 1160 Wien

Wann 20:00 – 2:00 Uhr

Wieviel VVK: 32,- Euro, AK: 36,- Euro

Falco forever!

Bereits zum 21. Mal in Wien: Die Falco Gedenknacht! Mit dabei: Musik und Visuals von Hans Hölzel, präsentiert von Falco’s Wegbegleiter Wolfgang „Dum Dum“ Strobl. Im Raum daneben: Eine Party wie damals, mit den Kultclassics seiner Zeit.

Falco Gedenknacht 2018 – Das Original

Wo Cabaret Fledermaus, Spiegelgasse 2, 1010 Wien

Wann 21:00 – 5:00 Uhr

