Heute in Wien: 2.8.17

Einen Hitzetag beginnt man am besten mit Eis! Anschließend wurmen wird uns durch zu einer Runde Dungeons and Dragons. Abgeschlossen wird der Tag mit Depeche Mode.

Eisknödel

Einer der wenigen effektiven Wege die Sommerhitze zu bekämpfen ist Eis. Wir besuchen deshalb heute den Eissalon Tichy. Manchmal ist es hier sehr voll, besonders um die Mittagszeit und am Abend, etwas Warten sollte also in Kauf genommen werden. Die wahre Besonderheit am Tichy sind aber die berühmten Eismarillenknödel, für die sich eine Reise in den zehnten Bezirk allemal auszahlt.

Eissalon Tichy

Wo Reumannplatz 13, 1110 Wien

Wann 10:00 – 23:00 Uhr

Es wurmt der Wurm

Das 21er Haus bietet heute eine Kombiführung an: Der Rundgang führt von Erwin Wurms Fat House im Garten des Oberen Belvedere, vorbei am Segelboot am Dach des Hotel Daniel zur Sommerausstellung im 21er Haus, die sich den performativen Skulpturen und Plastiken des österreichischen Künstlers widmet.

Kombiführung: Von Fat House bis House Attack

Wo 12er Haus, Quartier Belvedere, Arsenalstraße 1, 1030 Wien

Wann 18:00 – 19:30 Uhr

Wieviel Eintritt 21er Haus: 7,- Euro (Ermäßigung möglich) + Führungsbeitrag: 4,- Euro

Pen & Paper for everybody

Wenn Sheldon, Leonard und Co über Dungeons and Dragons sprechen versteht ihr nur Bahnhof? Oder habt ihr vielleicht selbst Nerd-Freunde, die euch schon einmal zu einer Runde überreden wollten? Vielleicht ist das ja genau das richtige für euch! Das Respawn bietet euch an, das Pen & Paper-Rollenspiel unter Anleitung kennen zu lernen.

Dungeons and Dragons Night

Wo Respawn, Ubahnbogen 185, Döblinger Gürtel, 1190 Wien

Wann 19:00 – 21:00 Uhr

Wieviel Teilnahme kostenlos!

Popmusik am Rathausplatz

Heute wird am Rathausplatz der Depeche Mode-Konzertfilm „Tour Of The Universe – Barcelona“ (2009) gezeigt. Dave Gahan, Martin Gore und Andrew „Fletch“ Fletcher spielen eine feine Song-Auswahl aus beeindruckenden 30 Jahren Bandgeschichte in einer hochenergetischen Show. Die Energie und unglaubliche Chemie zwischen den Bandmitgliedern ist bis ins Publikum spürbar.

Rathausplatz: Depeche Mode-Konzertfilm

Wo Volksgarten Pavillon, Burgring 1, 1010 Wien

Wann 21:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

