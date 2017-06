Heute in Wien: 2.6.17

2 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Einkaufen, Curry, klassische Musik und Tanzen. Heute ist wieder einmal alles dabei!

Wochenendeinkauf

Freitag heißt: Erster Markttag der Markterei. Immer wieder verschlägt es uns in die Alte Post zu diesem netten Lebensmittel-Markt um zu gustieren, probieren und einzukaufen. Den Markt gibt es hier übrigens nur noch bis 17. Juni. Also schnell noch einmal hin!

Markterei

Wo Alte Post, Dominikanerbastei 11, 1010 Wien

Wann 12:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Bestes Curry der Stadt?

Das soll es gerüchteweise in der Curry Insel geben. Ein super Abendessen kann man hier ab 17:00 genießen. Das beste: Man muss sich nicht für ein Gericht entscheiden, sondern kann mehrere kleine Portionen bestellen.

Curry Insel

Wo Lenaugasse 4, 1080 Wien

Wann 17:00 – 24:00 Uhr

Beethoven live

Unter freiem Himmel kostenlos Kunst genießen. Das sollte man ausnützen! Bevor die Wiener Staatsoper ab Juli Sommerpause macht, sollte man also noch einmal das gratis Open-Air „Oper live am Platz“ besuchen, wo live gestreamt wird, was im Haus auf der Bühne passiert. Zum Beispiel heute: Beethovens einzige Oper „Fidelio“ ist auch für nicht-Opern-affine Ohren sehr gut geeignet.

Oper live am Platz

Wo Herbert von Karajan Platz, 1010 Wien

Wann 19:00 – 21:45 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Make Summer Great Again

Beim offiziellen Eröffnungswochenende des Vienna City Beach Clubs wird bis spät in die Nacht getanzt. Gleich neben dem Wasser kommt hier richtiges Strand-Party-Feeling auf. Musikalisch bewegt sich die Veranstaltung im Bereich House.

VCBC Grand Opening Weekend

Wo Vienna City Beach Club, Am Kaisermühlendamm, Neue Donau, 1220 Wien

Wann 18:00 – 3:30 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

