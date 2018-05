Heute in Wien: 2.5.2018

Tagestipps 2 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Mit einem kulinarischen Schmankerl wird in der Gastrothèque gestartet. Danach folgen kulturelle als auch sportliche Highlights.

Gastrothèque

Ein gelungenes Zusammentreffen von alpiner und maritimer Küche beschreibt das ALMA wohl am besten. Serviert werden italienische Caprese und belegte Brote wie man sie aus Frankreich kennt. Kurz gesagt ein charmantes Bistro wie es sein soll.

ALMA – Gastrothèque

Wo Große Neugasse 31, 1040 Wien

Wann 16:00 – 0:00 Uhr

Creative Head

Chillige Atmophäre, dazu cooles Shopping und die Ausstellungen von Marianne Kohn mit Ihrem Label Povera Gschertindien und Bernhard Musil mit Royal Chaos erwarten uns heute. Eindeutig ein interessantes Konzept!

Not Another Opening

Wo Not Another Concept Store, Kärntner Ring 11-13, 1010 Wien

Wann 18:00 – 21:00 Uhr

Wiener Storys

Die junge talentierte Künstlerin Puneh Ansari präsentiert ihre Texte im Gasthaus Praschl. Zur Feier des Tages werden Kunst und Kultur bei freiem Eintritt geboten.

Puneh Ansari: Wiener Storys

Wo Gasthaus Praschl, Quellenstraße 39, 1100 Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Freier Eintritt

Wanderlust

Mit den steigenden Temperaturen steigt auch die Lust nach Out Door Aktivitäten. Eine kleine Wanderung vom Exelberg bis Cobenzl lässt unsere Herzen heute höher schlagen.

Kreativ Aktiv Wanderung – Wiener Höhenweg

Wo Naturfreunde Wien, Erzherzog Karl Straße 108, 1220 Wien

Wann 10:00 – 15:00 Uhr

Bikepolo

Zeit für Neues, wer schon immer Bikepolo ausprobieren wollte, hat heute die Möglichkeit dazu. Idealerweise nimmt man die eigene Ausrüstung mit, wer keine hat,kann sich das Equipment vor Ort ausleihen.

Bikepolo Schnuppertag – Mai 18

Wo Auf der Schmelz, 1150 Wien

Wann 18:00 – 20:00 Uhr

