Heute in Wien: 2.5.2017

2 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Burger, Schach, Müll und Musik. Wie passt das zusammen? Lest selbst, was heute in Wien angesagt ist!

Mittagsburger

Heute nutzen wir das hervorragende Mittags-Angebot der Smokey´s Bar and Food. Burger inklusive Beilagen kosten dort zu Mittag nur sensationelle 7,90 Euro! Preis ist natürlich nicht alles, auch der Geschmack ist wichtig. Aber auch hier hat das Smokey´s Nichts zu verstecken. Es gehört für uns zu den besten Burger-Lokalen in Wien!

Smokey´s Bar and Food

Wo Obere Donaustraße 97-99, 1020 Wien

Wann 11:30 – 23:00 Uhr

Schach am Dach

Schach lernen, darüber disskutieren oder einfach nur zuschauen. Das kann man bei der Integrationsveranstaltung der Akademie der Zivilgemeinschaft. Hier spielen geflüchtete Menschen gegen alteingesessene Wiener. Der dreifache Schach-Staatsmeister und selbst 1949 aus Ungarn geflohene Andreas Dückstein spielt simultan gegen 20 Interessenten. Platz sichern unter chess@mulder.at.

Schach am Dach

Wo Dachsaal der VHS Winer Urania, Uraniastraße 1, 1010 Wien

Wann 16:00 – 20:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Typ im Müllanzug

Damit ist Rob Greenfield bekannt geworden. Der „Zero-Waste-Weltstar“ kommt auf seiner Europatour in Wien vorbei und hält im Rahmen der Initiative #kinodenktweiter einen Vortrag im Gartenbaukino. Danch kann man sein Buch „Dude Making a Difference“ erstehen und signieren lassen.

Zero Waste: Making a Difference

Wo Gartenbaukino, Parkring 12, 1010 Wien

Wann Open Door ab 18:00 Uhr, Vortrag: 19:00 – 20:00 Uhr

Wieviel 12,- Euro

Unplugged am Dachboden

Jeden ersten Dienstag im Monat lädt der Dachboden im 25hours Hotel begabte Popacts, Singer/Songwriter und Rockbands ein, um unplugged ihre Künste darzubieten. Es werden immer jeweils zwei Künstler unter einem Motto präsentiert. Diesmal spielen Joe Traxler und Maria Burger unter dem Motto „My.Song“. Früh genug dort sein ist im Dachboden nie verkehrt!

„My.Song“ hosted by Kathi Kallauch

Wo Dachboden im 25hours Hotel, Lerchenfelder Straße 1-3, 1070 Wien

Wann 20:00 – 1:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

Heute in Wien: 1.5.2017 Am heutigen Staatsfeiertag ist viel los in unserer geliebten Hauptstadt. Ob im Prater, beim Schallplatten-Flohmarkt, am Fußballplatz oder im Beach Club unter freiem

Heute in Wien: 30.4.2017 Die schlechte Nachricht: Das Wochenende ist fast schon wieder vorbei. Die gute Nachricht: Heute liegt noch ein toller Sonntag vor uns und morgen is Feiertag! Deswegen

Heute in Wien: 29.4.2017 Und es ist schon wieder Samstag! Bei uns gibt es heute ein Frühstück im Burggarten, Balett in der Ankerbrotfabrik und ein bisschen Marktreiben in der Josefstadt. Der

« Heute in Wien: 1.5.2017