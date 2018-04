Heute in Wien: 2.4.2018

Tagestipps 2 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Wenn die Woche mit einem Feiertag beginnt, kann es nur eine gute Woche werden. Um das verlängerte Wochenende optimal zu nutzen, sollte der heutige Tag mit Familie und Freunden verbracht werden – und hier kommt auch schon das passende Programm.

Die Auferstehung

Egal ob ihr noch oder schon wieder wach seid, es ist immer eine gute Idee in den Tag zu tanzen. Mit Cosmjn, Max Wanderer und Paco di Bango starten wir mit der richtigen Motivation in den Tag.

Faith Trinity mit Cosmjn

Wo Pratersauna, Waldsteingartenstraße 135, 1020 Wien

Wann 7:00 – 11:00 Uhr

So long, Farewell

In der Pop Up-Bar hat es sich ausgefeiert, der Velvet Room wird seine prunkvollen Pforten wie geplant zu Ostern schließen. Zum großen Abschied findet ein noch größerer Abverkauf statt. Zu erstehen gibt es Tische, Stühle, Fauteuils und viele weitere Unikate aus dem letzten Jahrhundert.

Vintage Möbel Farewell Sale

Wo The Velvet Room, Schlossgasse 14, 1050 Wien

Wann 11:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

Feiertagsaktivitäten

Schnappt euch eure Omas, bedankt euch für das köstliche Mittagessen und spaziert durch die Stadt, um die Ostermärkte abzuklappern, die heute ihren letzten Tag geöffnet haben. Die Auswahl an Märkten erstreckt sich vom ersten (Ostermarkt am Hof, Altwiener Ostermarkt), über den dreizehnten (Ostermarkt Schönbrunn) bis in den 21. Bezirk (Ostermarkt am Franz-Jonas-Platz).

Ostermarkt Schloß Schönbrunn

Wo Schönbrunner Schloßstraße 47, 1130 Wien

Wann 10:00 – 18:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei





