Heute in Wien: 2.3.2018

Tagestipp 2 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Nach venezianischen Schnitzelplätzchen, hawaiianischer Stimme und einer knalligen Teenager-Horrorkomödie wird die Nacht durchgetanzt.



Villa Aurora

Die verträumte alte Villa Aurora biete ein einmaliges Ambiente und ausgezeichnete gutbürgerliche Küche. Die Speisekarte überzeugt mit Spezialitäten aus Ungarn-Österreich, aber alles raffinierter als anderswo und mit viel Liebe.

Villa Aurora am Wilhelminenberg

Wo Wilhelminenstraße 237

Wann 10:00 – 24:00 Uhr

Tragedy Girls

Zum Rrrriot Festival lädt das Gartenbaukino Olivia Howe vom Horrorfilm Kollektiv The Final Girls aus UK nach Wien. Es werden feministische Themen im Horrorfilm thematisiert, sowie Horrorfilme von Frauen ins Rampenlicht gestellt. Es wird der Film Tragedy Girls gespielt in dem sich zwei soziopathische Protagonistinnen als Serienkillerinnen betätigen, um damit in ihrem Tumblr/Twitter-Universum zu punkten.

Gartenbaukino x Rrriot Festival – The Final Girls Film&Gespräch

Wo Gartenbaukino, Parkring 12, 1010 Wien

Wann 22:00 – 23:59 Uhr

Wieviel 9,- Euro, 6,- Euro ermäßigt mit Business Riot Ticket

Energiegeladenen Songs

Seine gefühlvollen und ausdrucksstarken Stimme lässt einen schnell alles andere vergessen.

Isaac Thompson. La Vitrina Acústico

Wo La Vitrina – Kaffee & Kulturfabrik, Schiffamtsgasse 8, 1020 Wien

Wann 20:00 – 22:00 Uhr

Wieviel freie Spende mit Hut!

Techno entgleist

In der Auslage gibt es heute feinsten Techno und Technohouse auf zwei Floors, gratis Welcome Shots gibt es beim Eingang.

Techno entgleist x Free Party x

Wo Club Auslage, Lerchenfelder Gürtel 43, 1160 Wien

Wann 23:00 – 6:00 Uhr

Wieviel freie Spende

Frühlingsbeginn im Horst

Es ist so weit, im Horst beginnt der elektronische Frühling mit einer Größe der elektronischen Musikszene. Das Berliner Duo Booka Shade ist zu Besuch und bereit unsere Sinne zu beflügeln.

Isaac Thompson. La Vitrina Acústico

Wo HORST, Rotgasse 9, 1010 Wien

Wann 23:00 – 6:00 Uhr

Wieviel 10,- Euro bis 0:30 Uhr, danach 13,- Euro

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

Heute in Wien: 1.3.2018 Nach einer warmen Suppe und einem Besuch im Filmcasino beenden wir diesen herrlichen Donnerstag mit einem Sammelsurium an jüdischer Musik.

Heute in Wien: 28.2.2018 Die Hälfte der Arbeitswoche ist so gut wie geschafft, mit einem Programm aus Pizza, Kunst und Musik werden die frostigen Temperaturen Nebensache.

Heute in Wien: 27.2.2018 Kaffee und Kuchen, eine Ausstellung im Belvedere 21, für Musikbegeisterte gibt es einen Gratis Workshop und zu guter Letzt wird im Wuk gestoppt.

« Heute in Wien: 1.3.2018 23 Bezirke – 23 Kaffeepausen »