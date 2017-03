Heute in Wien: 2.3.2017

Tagestipp 2 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Burger zum Frühstück, Vernissage im KUNST HAUS WIEN und Alternative Konzert im FLEX – bei dem Angebot wird euch heute bestimmt nicht langweilig!

Burger zum Frühstück?

Man darf sich auch mal ein deftiges Frühstück gönnen! Wie wär’s etwa mit einem frischen Brotlaibchen gefüllt mit Fleischlaberl und allerlei Köstlichkeiten? Wir wissen wo ihr schmackhafte Burger auf der Frühstuckskarte finden werdet …

Breakfast Burger in Wien

Wo in Wien verteilt!

Wann morgens!

Thursday is Art Day!

Heute Abend wird im KUNST HAUS WIEN die Gruppenausstellung „I Dreamed We Were Alive“ von 5 internationalen Künstlern und die Videoinstallation „A Gentle Breeze Passed Over Us“ von Pınar Öğrenci eröffnet. Bei der Vernissage sind natürlich alle Künstler anwesend und es folgt eine Party!

Ausstellungseröffnung im KUNST HAUS WIEN

Wo KUNST HAUS WIEN, Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien

Wann 19:00 Uhr

Wie lange noch bis 3. Mai 2017

Musicalfreuden

Musical-Fans aufgepasst! Heute Abend präsentiert die Deutsche Musical Company gemeinsam mit der Kammeroper Köln in der Wiener Stadthalle eine neue Version von Victor Hugos Roman „Les Misérables“. Euch erwartet eine mitreißende Geschichte über Liebe, Leidenschaft und Tod!

Barricade

Wo Wiener Stadthalle, Roland-Rainer-Platz 1, 1150 Wien

Wann 20:00 Uhr

Wieviel ab 43,54 Euro – Tickets

Alternative Sounds aus Stockholm

Johnossi – bestehend aus Gitarrist und Sänger John Engelbert und Schlagzeuger Oskar Bonde – zählt zu den einflussreichsten schwedischen Bands dieses Jahrhunderts. Heute begeistern die Jungs im FLEX das Publikum und stellen ihre neue Single „Air Is Free“ vor!

Johnossi in Wien

Wo FLEX, Augartenbrücke, 1010 Wien

Wann 21:00 Uhr (Einlass um 19:00 Uhr)

Wieviel 25,-Euro – Tickets

