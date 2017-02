Heute in Wien: 2.2.2017

Tagestipp 2 (c) STADTBEKANNT

Thursday is Art Day! Jede Menge an Kunst und Kultur bietet der heutige Donnerstag – und auch Shoppingfreudige kommen heute beim Vintage und Design Pop Up Shop voll auf ihre Kosten!

Pop Up Shop!

Eine riesige Auswahl an wunderschönen Secondhand Klamotten in allen Farben, ausgefallene Taschen, Accessoires, Kleinmöbel und Deko erwarten euch heute bei der Do.Something.Beautiful – Vintage Pop Up Shopping Lounge im 15. Bezirk!

Vintage, Design & 2nd Hand Pop Up #14

Wo Reindorfgasse 29, 1150 Wien

Wann 19:00 – 22:30 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Wie lange noch bis 3. Februar 2017 (11:00 – 17:00 Uhr)

Eröffnung im 21er Haus

Die Ausstellung „Lonely Old Slogans“ zeigt Daniel Richters Entwicklung von seinen frühesten Arbeiten bis heute. Sein Werk umfasst unruhige expressive Abstraktionen bishin zu menschlichen Figuren und erotischer Körperlichkeit!

Eröffnung: Daniel Richter – Lonely Old Slogans

Wo 21er Haus, Quartier Belvedere, Arsenalstraße 1, 1030 Wien

Wann 19:00 – 21:00 Uhr

Wieviel Kostenlos!

Indie-Rock aus Melbourne

Heute Abend heizen die Jungs von The Temper Trap dem Publikum im WUK ordentlich ein! Wer als Lust auf Indie-Rock aus Australien hat, sollte heute unbedingt dabei sein!

FM4 Indiekiste mit The Temper Trap, Support: Yokko

Wo WUK, Währinger Straße 59, 1090 Wien

Wann 19:00 Uhr

Wieviel ab 25,70 Euro – Tickets

Open Mic Night!

Musiker, Künstler, Dichter, Kabarettisten und wer es noch werden will, haben heute im Rahmen der Open Mic Night bei Dancing Shiva die Möglichkeit auf der Bühne zu stehen. Soundequipment ist vorhanden, aber Instrumente müssen selbst mitgebracht werden!

Dancing Shiva Open Mic – 2. Feb. 2017

Wo Dancing Shiva Vienna, Neubaugasse 58, 1070 Wien

Wann ab 19:00 Uhr

Wieviel Freier Eintritt!

Wir waren einmal …

Literatur, Kunst, Auktion – drei Erlebnisse auf einmal – könnt ihr heute Abend in der Drahtwarenhandlung in Neubau erleben! Während verschiedene Autoren aus ihren Büchern vorlesen, entsteht währenddessen ein Bild, das am Ende des Abends versteigert wird.

BilderBücherBühne #32 w/ Elias Hirschl / ‚Wir waren einmal‘ /Gurkenalarm

Wo Die Drahtwarenhandlung, Neustiftgasse 57-59, 1070 Wien

Wann 20:00 Uhr (Einlass um 19:30 Uhr)

Wieviel 5,- Euro

