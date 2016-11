Heute in Wien: 2.11.2016

Tagestipp 2 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Tag 2 im Feiertagsmarathon – heute ist Allerseelen. Von ur leiwander Vernissage bis Lindy Hop Kurs ist heute alles dabei!

Ur leiwand, oida!

Die Eröffnung der Ausstellung „Wien in UR leiwanden Grafiken“ wird heute in der Galerie der Komischen Künste gebürig mit Wein, Bier und einer leiwanden Auktion gefeiert.

Vernissage mit Auktion

Wo Komische Künste – Shop & Galerie, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann 18:30 – 21:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Wie lange noch 4. Dezember 2016

Schwing das Tanzbein!

Egal ob einzeln oder als Pärchen – hier ist jeder herzlich willkommen, der Lindy Hop lernen will!

Lindyhop Workshop für Beginner

Wo Tanzcafe Jenseits, Nelkengasse 3, 1060 Wien

Wann 20:30 – 22:30 Uhr

Wieviel 5,- Euro

111 Gründe, Wien zu hassen

Markus Lust liest heute im Schikaneder aus seinem neuen Buch und verrät 111 Gründe, wieso man Wien hassen kann.

Lesung: Markus Lust (VICE) „111 Gründe, Wien zu hassen“

Wo Schikaneder, Margaretenstraße 22-24, 1040 Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Fake oder Realität?

Das Satiriker-Duo maschek beschäftigt sich in seinem Programm „FAKE! In Wahrheit falsch“ mit der Frage was passiert, wenn politische Realität nicht mehr mit dem Fake unterscheidbar ist und der Fake plötzlich zur gefährlichen Wahrheit wird.

Maschek – FAKE! In Wahrheit falsch

Wo Rabenhof Theater, Rabengasse 3, 1030 Wien

Wann 20:00 Uhr

Wieviel 26,- Euro (Vollpreis) – Tickets

STADTBEKANNT



Weitere Artikel

« Heute in Wien: 1.11.2016