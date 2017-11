Heute in Wien: 2.11.17

Tagestipps 2 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Wir wünschen uns heute in die Karibik, nehmen uns Zeit für ein „slow-gebackenes“ Frühstücksbrot und lernen etwas über die Uni Wien!

Brotgenuss zum Frühstück

Habt ihr schonmal etwas von „Slow-Baking“ gehört? In der Brot Boutique im ersten Bezirk wird nur Gebäck von der Bäckerei Kasses verkauft, das nach diesem Prinzip hergestellt wurde. Also nehmt euch die Zeit und genießt ein paar Schmankerl. Immer mit der Ruhe.

Brot Boutique

Wo Krugerstraße 7, 1010 Wien

Wann 8:00 – 19:00 Uhr

Uni-Entdeckungsreise

Ihr studiert zwar schon seit 2 Jahren an der Uni Wien, aber habt noch die den kleinen Festsaal von Innen gesehen? Und wo sind eigentlich diese Klimt-Fakultätsbilder von denen immer alle reden? Heute gibt es wieder Führungen durch die Uni Wien!

Führungen durch die Universität Wien

Wo Universität Wien, Universitätsring

Wann 18:00 Uhr

Wieviel 3,- für Studenten/Zivildiener; 6,50 für Erwachsene



Ab an die Karibik!

Sehnsucht nach einem Urlaub in der Karibik? Ja, wir auch! Deswegen geht’s am Abend ins karibische Restauran casa caribena und dort lassen wir uns von karibischen Klängen umhüllen, denken uns an den Strand und trinken Cocktails mit Hütchen. YES!

Musica en vivo – Trio Alicia Nueva Vista

Wo casa caribena, Glasergasse 15, 1090 Wien

Wann Einlass ab 17:00 Uhr / Konzert ab 19:30 Uhr

