Heute in Wien: 2.10.2017

Tagestipps für Wien

Wir zelebrieren den Montag als wäre es der schönste Tag des Jahres: Mit den ersten Vorlesungen, Kunst und Speeddating!

Vorlesungsstarthurra!

Nein, dieses Wort ist nicht der Titel eines hippen Events in der inneren Stadt, sondern sollte für seinen Inhalt stehen: heute ist tatsächlich wieder der erste offizielle Uni-Tag mit Vorlesungen. Wir konnten jedoch in unseren STADTBEKANNT Recherchen noch keine einzige Vorlesungsreihe finden, die auch tatsächlich schon am Montag den 2. Oktober startet. Wer einen Vorschlag für uns hat – bitte melden!

Rundgang durch die Uni Wien

Wo Universität Wien, 1010 Wien

Wann fast jederzeit und ab heute wieder täglich ein Semester lang

Wieviel gratis aber nicht umsonst (meistens zumindest)

Unikaffee

Wer gut in den Tag starten will, der sollte sich beizeiten von der Muse küssen lassen. Studierende an der Akademie der bildenden Künste werden ohnehin viele Stunden dort verbringen – allen anderen empfehlen wir einen Besuch in der Mensa aka der Muse auch so. Dort kann man nämlich wirklich gemütlich auch einen Kaffee trinken!

Die Muse

Wo Schillerplatz 3, 1010 Wien

Wann 9:00 – 18:00 Uhr

Vienna Design Week Talk

Bis 8. Oktober läuft noch die Vienna Design Week und bis dahin werdet ihr von uns wahrscheinlich immer wieder mal Tipps für Kulturveranstaltungen lesen. Heute: Ein Talk über die Designausbildung heute. Worauf soll man sich konzentrieren, was ist sinnvoll? Wie werden die DesignerInnen von morgen in die richtigen Bahnen gelenkt?

Vienna Design Week – Design Education Today

Wo Sparkassaplatz 4, 1150 Wien

Wann 16:00 – 17:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Speeddating für Parfümierte

In der Parfümerie lässt man sich immer wieder gerne was einfallen! Deswegen gibt’s diesen Montag ein Event für Singles und Alleingebliebene – aber bestimmt nicht für depressive Sofahocker. Speeddating bei Drinks und Musik und für euch!

Blue Oyster Club #1

Wo Die Parfümerie, Neustiftgasse 84, 1070 Wien

Wann 19:00 – 2:00 Uhr

Wie Nur mit Anmeldung unter office@dieparfuemerie.net!

