Heute in Wien: 2.10.17

2 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Eine neue Woche, ein neues Programm. Lest mal rein!

Nicht nur für Studienanfänger

Zum Semesterstart lädt die Universität Wien zur unileben, der Messe für den Studienalltag ins Hauptgebäude der Universität Wien. Verschiedene Aussteller, aber auch Organisationseinheiten der Universität Wien stellen ihre Produkte und Dienstleistungen vor und beraten zum jeweiligen Angebot. Das Rahmenprogramm ist vielfältig: Koch-Shows, kostenfreien Führungen durch das Hauptgebäude oder die Bibliothek und Workshops zu unterschiedlichen Themengebieten aus dem unileben.

unileben

Wo Universität Wien, Universitätsring 1, 1010 Wien

Wann 9:00 – 18:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Orientalisch

Im Café Restaurant MIR haben sich zwei Brüder einen Traum erfüllt und ein stilvoll-schlichtes Lokal in der Schleifmühlgasse aufgemacht. Mit der Hilfe von Familie und Freunden ist es ihnen gelungen die orientalische Küche, gemischt mit internationalen Spezialitäten auf eine hochwertige Art und Weise auf den Teller zu zaubern. Hervorzuheben ist auch das ausgesprochen freundliche Service. Preislich befindet man sich hier im Mittelfeld – wir finden’s sehr gut!

MIR

Wo Schleifmühlgasse 21, 1040 Wien

Wann 11:30 – 24:00 Uhr

Kunstobjekt Würstelstand

Im Rahmen der Vienna Design Week lädt Heimat Wien, die Agentur für Veränderung, Künstler und Kreative ein, den Wiener Würstelstand in all seinen Dimensionen neu zu denken – von architektonischen Installationen bis hin zu sozialen Interventionen. Könnte interessant werden!

Is Ma Wuarscht – Ausstellung Heimat Wien

Wo Heimat Wien, Zirkusgasse 13, 1020 Wien

Wann 19:30 – 23:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

A heLL of a Quizzz!

Eines der bekanntesten Pub-Quiz der Stadt findet im Molly Darcy’s statt. Wenn man oft genug dabei ist, steigt man in die Pub Quizzz League ein und hat die Chance auf einen ordentlichen Jackpot! Wenn es euch gefällt, steigt gleich bei der nächsten Saison ein!

Molly Darcy’s Pub-Quizzz

Wo Molly Darcy’s, Teinfaltstraße 6, 1010 Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Heute in Wien: 1.10.17