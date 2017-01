Heute in Wien: 2.1.2017

Tagestipp 2 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Ein Tag im Dienste der guten Laune beinhaltet: Eine Prise rasante Bewegung, eine Portion feines Essen, einen Spritzer hochklassigen Jazz und einen guten Schuss Wellnessurlaub in der eigenen Badewanne!

Wiener Eistraum

So richtig riesig wird die Eisfläche am Rathausplatz zwar erst ab 18.1.2017 – aber was spricht dagegen, schon jetzt ein paar flotte Runden auf Kufen zu drehen?

Wo Rathausplatz 1, 1090 Wien

Wann 10:00 – 21:00 Uhr

Wieviel 6,50 Euro (bis 18.1.2017) exkl. Leihschuhe

Maschu mal Falafel

Immer wieder für eine Pause gut – Maschu Maschu, Falafelspezialist und Großmeister der israelisch-levantinischen Zwischendurchmahlzeiten.

Wo Neubaugasse 20, 1070 Wien

Wann 10:30 – 24:00 Uhr

Gitarre plus Mandoline macht Jazzgenuss

Wenn Christian Gruber-Ruesz und Daniel Mesquita ihre Instrumente auspacken, dann geht es musikalisch gehörig zur Sache. So auch heute ab 19:00 Uhr im Porgy & Bess, wo das Duo im Rahmen der Programmreihe Lost & Found in der Strengen Kammer Mandoline und Gitarre erklingen lässt.

Duo im Porgy & Bess

Wo Riemergasse 11, 1010 Wien

Wann 19:00 Uhr

Wieviel 7,50 Euro

Wellness in der Badewanne

Wer eine eigene hat, gehört zu den Gesegneten, wer nicht, sollte sich für heute eine ausborgen. Irgendein lieber Freund wird doch gewiss eine Badewanne haben? Dann: Herrlich warmes Badewasser einlassen, Musik aufdrehen, Badebombe (gibt’s zum Beispiel bei Lush) ins Wasser geben – und Duft und Schaum genießen!

Wo Badewanne

Wann nachts mit Kerzenlicht

Wie lange bis die Haut an den Fingern schrumplig und das Wasser kalt ist

