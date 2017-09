Heute in Wien: 19.9.17

Tagestipps 19 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Bierkunstgeschichte. Damit verbringen wir den heutigen Dienstag. Hoppla, sind eigentlich drei Veranstaltungen, nicht eine 😉

Kunstmesse und Party Parallel

Parallel Vienna eröffnet seine Pforten. Zum fünften Mal wird ein verlassenes Gebäude in der Innenstadt als Präsentationsstätte von junger und etablierter Kunst verwendet. Die Veranstaltung versteht sich als „a hybrid between art fair, exhibition, gallery and studio“. Bis Sonntag können die Räumlichkeiten besucht werden. Heute Abend gibt es ab 18:00 Uhr eine Opening Party.

Parallel Vienna – Opening Day

Wo Schnirchgasse 9A, 1030 Wien

Wann 13:00- 6:00 Uhr (Party ab 18:00 Uhr)

Wieviel 10,- Euro (Art Fair + Party), ab morgen 5,- Euro für die Art Fair

Sagenumwobenes Wien

Bei einem gemütlichen Spaziergang durch die Innenstadt kann man Orte besichtigen, deren Geschichte ausgesprochen unterhaltsam ist. Angefangen am Stephansplatz geht es Richtung Rotenturmstraße zum ältesten Teil der Stadt. Was hat es mit dem Stock im Eisen auf sich? Wer war der liebe Augustin? Das und mehr erfährt ihr unter folgendem Link:

Sagenumwobene Innere Stadt

Zapfhahn-Wechsel

Brandauers Bierstube in Hietzing begeht einen feierlichen „Zapfhahn-Wechsel“. Mit DER BELGIER kommt dabei Bier zum Einsatz, das eben nicht von ebenda ist, sondern aus Österreich. Der Braumeister ist persönlich anwesend und bringt seine Biere näher. Außerdem können weiter belgische Biere verkostet werden, die auch wirklich aus Belgien sind. Und ein kleiner Tipp: Auch beim Essen kann man bei Brandauers meistens nichts falsch machen!

9. Tap Takeover

Wo Brandauers Bierstube, Am Platz 5, 1130 Wien

Wann 18:00 – 2:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

STADTBEKANNT

