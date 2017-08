Heute in Wien: 19.8.17

Tagestipps 19 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Juhuuu, Wochenende! Nach einem netten Frühstück wird am Nachmittag getanzt. Pausiert wird auf einem Flohmarkt bevor nächtens schon wieder getanzt wird.

Mit Frida Kahlo frühstücken

Was einst das Rasouli, das ist seit Ende März 2017 das Café Frida am Yppenplatz. Ganz der mexikanischen Künstlerin mit den dicken Augenbrauen gewidmet, ist das Lokal floral und freundlich. Hier wird von Montag bis Sonntag bunt gemischte Küche aufgetischt und unterschiedlichste Tagesgerichte serviert. Das Künstlerische zieht sich auch durch die wirklich schön angerichteten Speisen!

Restaurants und Cafes am Yppenplatz

Wo Payergasse 12/4, 1160 Wien

Wann 9:00 – 24:00 Uhr

Unter der Sonne tanzen

Der Welttag der humanitären Hilfe wird dieses Jahr fett gefeiert. Und zwar mit einem Sommerrave, der im Zeichen einer offenen Gesellschaft und eines gemeinsamen Europas begangen wird. Am Programm stehen Reden und natürlich Musik.

Sommer Rave

Wo Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien

Wann 14:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Tingel Tangel

Geübte Wiener denken jetzt nicht an den Todfeind Bart Simpsons sondern an den gleichnamigen Veranstalter. Diesmal veranstaltet er in der CREAU einen Flohmarkt mit rund 30 Ausstellern, die hauptsächlich Vintage und/oder Designer-Kleidung verkaufen. Dazu gibt es Musik und Drinks.

Tingel Tangel Flohmarkt

Wo CREAU, Meiereistraße, 1020 Wien

Wann 16:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Ice Ice Baby

Im U4 geigen die Goldfisch‘! Darum ist er einer der coolsten Clubs Wien. Und cool geht’s dort heute wirklich zu: Die ersten 150 Besucher bekommen ein Eis geschenkt. Außerdem werden bis 24:00 Uhr coole Cocktails um 5,- Euro serviert. Musikalisch wird House und RnB geliefert.

Behave! Ice Ice Baby

Wo U4, Schönbrunnerstraße 222, 1120 Wien

Wann 22:00 – 5:30 Uhr

Wieviel 10,- Euro

