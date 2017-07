Heute in Wien: 19.7.17

Tagestipps 19 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Einen wirklich bunten Mittwoch bietet uns unser Wien heute wieder einmal. Gestartet wird mit einer morgendlichen Yoga-Stunde, zu Mittag gibt’s Sushi, nachmittags wird auf einem Straßenfest gefeiert und abends bei der Albertina.

Yoga am Morgen vertreibt Kummer und … Verspannungen

In den warmen Sommermonaten findet man fast täglich offene Freiluft-Yoga-Stunden. Dies sollte man echt ausnutzen. Vor allem, wenn sie im wunderschönen Türkenschanzpark stattfinden. So wie heute: Aurora bietet für 10,- Euro eine Vinyasa-Flow-Einheit. Bitte eigene Matten mitbringen!

Yoga am Morgen

Wo Treffpunkt: vor der Paulinenwarte, Türkenschanzpark, 1180 Wien

Wann 7:00 – 8:00 Uhr

Wieviel 10,- Euro

Zeit für Sushi

Asiatisch geht immer. Das Soya ist eine der besten Adressen für Sushi. Mehr ist nicht zu sagen. Ach ja, doch: Unbedingt die Erdnusssoße dazu bestellen! Mahlzeit!

Soya

Wo Mariahilfer Straße 81, 1060 Wien

Wann 11:00 – 22:00 Uhr

Juhu, ein Straßenfest!

Wenn eine Gasse Zirkusgasse heißt, dann muss das Straßenfest doch gut sein, oder? Jedenfalls verspricht ein Blick auf das Programm viel zum Thema Fahrradfahren. Auch ein Plattenflomarkt ist dabei. Und für Spaß für die Kleinen ist natürlich auch gesorgt!

Zirkusgassen Straßenfest

Wo Zirkusgasse, 1020 Wien

Wann 14:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Schon wieder diese beiden?

Zum sechsten Mal laden Albert & Tina auf ihre Terrasse ein. Wir hatten sie auch schon mehr als einmal hier in den Tagestipps. Aber weil es einfach so gemütlich dort ist und der Blick auf die Oper einfach so bezaubernd ist, heute schon wieder. Bei frischen Drinks und guter Musik lässt sich der Sonnenuntergang noch viel besser genießen.

Albert & Tina #6

Wo Albertina Museum, Albertinapatz 1, 1010 Wien

Wann 18:00 – 23:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

