Heute in Wien: 19.4.2018

Tagestipps für Wien

Blauer Himmel, Sonnenschein und schon schießen die urbanen Festivals nur so aus dem Boden und verschaffen Wien ein frühlingshaft buntes Stadtbild. Passend zu jeder Stimmungslage haben wir heute das richtige Freiluft-Programm.

Ein, zwei, drei Mal um den Ring

In Anbetracht seines folgenschweren Selbstversuches vor 75 Jahren, bei dem sein Fahrrad keine unbedeutende Rolle spielte, radeln heute viele Sport- und Chemiebegeisterte, dem berühmten Chemiker Albert Hofmann zu Ehren, rund um den Ring. Zurück im „aber Ja“ trifft man sich am offenen Buffet bei selbstgekochtem Essen und guten Gesprächen wieder.

Bicycle Day, yay!

Wo aber Ja, Gumpendorfer Straße 65, 1060 Wien

Wann 16:30 – 21:00 Uhr

Mission: verborgene Gastgärten

Das stilvolle Depot fügt sich nahezu nahtlos in das Gesamtkonzept des Möbel Museums in der Andreasgasse ein. Moderne Inneneinrichtung, charmanter Innenhof und österreichisch-internationale Küche von hoher Qualität. Es werden keine großen Risiken eingegangen, wodurch mehr Zeit bleibt, sich auf Bewährtes zu konzentrieren – was man sieht, ist was man bekommt und damit fahren sie genau richtig.

Café Restaurant Depot

Wo Café Restaurant Depot, Andreasgasse 7, 1070 Wien

Wann 10:00 – 23:00 Uhr

Unity in Diversity

6 Tage lang präsentieren 30 Künstler ihre individuelle Kunst und Musik an 20 verschiedenen Orten, aufgeteilt auf 2 Bezirke. Inhaltlich werden unterschiedliche Sichtweisen auf Urbanität, Kultur und Utopien künstlerisch dargeboten und Diskurs geführt.

URBAN BLOOM Festival 2018

Wo 1160 und 1170 Wien

Wann 16:30 – 2:00 Uhr

Kunst am Spielplatz

Es stehen 3 Tage und Nächte bevor, an denen sich Kunstinteressierte intensiv mit AudioVisional Art auseinandersetzen können. Dabei wird vom gesamten Areal der Zwischennutzungslocation Creau Gebrauch gemacht, indem AV Kunstprojekte und Performances in- und outdoor auf Häuser und umliegende Orte projiziert werden.

Playground AV Festival 2018

Wo Creau, Meiereistraße Ecke Krieaupromenade, 1020 Wien

Wann 18:30 – 23:00 Uhr

