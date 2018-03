Heute in Wien: 19.3.2018

Tagestipps 19 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Um dem wiedergekehrten Winterblues entgegenzuwirken, sollte man sich beschäftigt halten. Unsere heutigen Empfehlungen garantieren einen guten Start in die neue Woche.

Young Artists Contest

Nach einer Vorentscheidung via Instagram, werden heute die Werke und Stücke der besten jungen Künstler in der Hofburg ausgestellt und aufgeführt. Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt dabei auf Literatur und Poesie, sowie Song, Dance und Short Theatrical Performance, Architektur, Design und zeitgenössischer Kunst.

SGEM Vienna Art 2018 – Young Artist Competition

Wo Kongresszentrum Hofburg, Heldenplatz, 1010 Wien

Wann 9:00 – 17:00 Uhr

A burrito a day

Ideal für eine zeitlich limitierte Mittagspause werden im Max & Benito Burritos, Tacos, Bowls und Salate mittels einer Arbeitskette schnell und geschmackvoll zubereitet. Wenn man seinen Burrito nicht unterwegs essen möchte, kann man ihn auch im Lokal genießen – allerdings nur, wenn man einen Platz bekommt, da es hier mittags sehr schnell sehr voll werden kann.

Max & Benito

Wo Max & Benito, Wipplingerstraße 23, 1010 Wien

Wann 11:30 – 19:00 Uhr



Dem Frühling entgegenfiebern

Bis zum 24. März gibt es in der Mall, für Leute mit grünem Daumen, vieles zu entdecken. Die große Auswahl an Homeaccessoires, Pflanzen, DIY Tipps und Inspirationen, lassen das Frühlings-Herz höher schlagen. Am Wochenende werden sogar Workshops für Kinder angeboten.

Urban Gardening Market

Wo Wien Mitte – The Mall, Landstraße Hauptstraße 1B, 1030 Wien

Wann 9:00 – 20:00 Uhr

Real HipHop

Gavlyn beweist mit ihren Beats, die vom Funk der 70er Jahre inspiriert und von der Spoken Word-Ära beeinflusst sind, dass HipHop schon lange nicht mehr reine Männersache ist.

Gavlyn & DJ Hoppa (US)

Wo Flex, Augartenbrücke 1, 1010 Wien

Wann 19:00 – 23:00 Uhr

Wieviel 21,40 Euro

