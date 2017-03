Heute in Wien: 19.3.2017

19 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Ein köstliches Frühstück, eine spannende Tour durch die Wiener Innenstadt und ein Frühlingskonzert stehen heute am Programm. Unsere Tagestipps!

Frühstück am Sonntag

Heute Morgen könnt ihr euch mit einem schmackhaften Frühstück so richtig verwöhnen lassen! Wir verraten euch, welche coole Frühstückslokale in Mariahilf heute geöffnet haben und ein guter Start in den Tag ist garantiert!

Offen am Sonntag: Frühstück in Mariahilf

Wo im 6. Bezirk

Wann unterschiedlich!

Streng geheim!

Hinter die Kulissen des Wiener Innenstadt blicken, spannende Geschichten hören, geheime Platzerln entdecken und viel mehr könnt ihr heute Nachmittag bei der Vienna Secret Tour!

Secret Vienna Tour

Wo Stephansdom, 1010 Wien

Wann 14:30 – 16:30 Uhr

Wieviel 15,- Euro – Anmeldung an „info@secretvienna.org“

Alles muss raus!

Da das Lovely Food im 6. Bezirk leider schließt, muss alles raus! Zu kaufen gibt’s allerlei Küchengeräte, Geschirr, Bücher, Konditoreibedarf, Lebensmittel und viel mehr – also kommt vorbei!

Inventar Flohmarkt

Wo Lovely Food, Otto-Bauer-Gasse 11, 1060 Wien

Wann 13:00 – 17:00 Uhr

Klassische Musik vom Feinsten

Da kommen Frühlingsgefühle auf! Die schönsten Symphonien von Richard Wagner, Franz Schubert und Ludwig van Beethoven könnt ihr heute Abend im Wiener Musikverein hören!

Frühlingskonzert im Musikverein

Wo Wiener Musikverein, Musikvereinsplatz 1, 1010 Wien

Wann 19:30 Uhr

Wieviel 5,- bis 39,- Euro – Tickets

