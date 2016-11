Heute in Wien: 19.11.2016

(c) Sam´s Bar - Shalosh (IL)

Heute Samstag wird es einen bestimmt nicht langweilig – denn Vienna Comic Con, Klangkarussel im MQ oder Bollywood-Flohmarkt steht heute am Programm!

Vienna Comic Con

Die Vienna Comic Con gilt als erste Anlaufstelle in Sachen Popkultur in Zentral- sowie Ost-Europa. Neben verschiedenen Contests warten auf die Gäste noch viele weitere Highlights. Für Comicfans ein absolutes Muss!

VIECC Vienna Comic Con 2016

Wo Messe Wien (Eingang D), Trabrennstraße 7, 1020 Wien

Wann 10:00 – 19:00 Uhr

Wieviel 39,- Euro

Wie lange noch bis 20. November 2016

Klangkarussel im MQ!

Mit Electrosongs wie „Sonnentanz“ oder „Netzwerk“ bringt Salzburger Band Klangkarussel heute im MuseumsQuartier das Publikum zum tanzen!

Premium presents Klangkarussell

Wo MQ – MuseumsQuartier Wien (Halle E), Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann 21:00 Uhr

Wieviel 19,- Euro

Bollywood Flohmarkt!

Indisches Gewand, Bollywood Tanzworkshop und Yoga – das und viel mehr gibt es heute im Tumbao Dance Studio im 4. Bezirk.

Indischer Kleiderflohmarkt & Bollywood Dance & Ohmm Massage

Wo Tumbao Dance Studio, Margaretenstrasse 26, 1040 Wien

Wann 14:00 – 17:00 Uhr

Wieviel freier Eintritt!

Nacht des Theaters

Im Rahmen der Europäischen Theaternacht öffnen heute zahlreiche Theater in ganz Österreich ihre Türen. Auch in Wien finden jede Menge an Performances, Inszenierungen, Workshops sowie offene Proben statt.

Europäische Theaternacht 2016

Wo verschiedene Theater in Wien

Wieviel Pay as you can/wish!

Calendar Release Party!

Die Fearleaders Vienna – eine Gruppe des Vienna Roller Derby’s – haben für das kommende Jahr ihren eigenen Kalender und sorgen heute Abend im WUK für jede Menge Unterhaltung!

Fearelli 2017 calendarRELEASE

Wo WUK, Währinger Straße 59, 1090 Wien

Wann ab 21:00 Uhr

Wieviel freier Eintritt!

