Heute in Wien: 19.1.18

Tagestipps für Wien

Nach Frühstück und einer Rätselrallye wird die ganze Nacht durchgetanzt!

Frühstücken im 50s Style

Wie schön, dass man in der reizenden Bar im Siebten nun nicht nur Cocktails trinken, sondern auch frühstück kann. Die R&Bar (sprich: Rund Bar) strotzt vor 1950er Jahre Charme und punktet mit altem Glas, Terrazzo-Spielereien und nun eben auch mit Wochenendbrunch. Die Auswahl ist breit gefächert und spielt das übliche Lied von klassisch bis Burger. Es geht rund in dem durch und durch Neubau’schem Lokal!

Die R&Bar

Wo Lindengasse 1, 1070 Wien

Wann 10:00 – 2:00 Uhr

Rätselrallye durch Wien

Um das gruselige Wien oder auch die schaurige Stadt ranken sich zahlreiche spannende Geschichten. Vor allem zur Zeit des Mittelalters gab es in der Wiener Innenstadt so einige schaurige Henker-und Folterplätze. Bei dieser, mal etwas anderen Unternehmung, habt ihr die Möglichkeit, diese Plätze spannend und interaktiv zu erkunden und dabei zahlreiche Fakten zu erfahren, die euch garantiert Gänsehautfeeling bereiten.

Rätselrallye – Schauriges Wien

Wo Stephansplatz 4, 1010 Wien

Wann 18:00 – 20:00 Uhr

Wieviel 25,- Euro

Rock im U4

An diesem Freitag öffnen die Tore des U4s schon um 20:30! Warum? Die Sieger des 88.6 Bandcontests sowie der zweite und dritte Platz rocken den Keller bei der heutigen Ausgabe von Addicted to Rock!

ATR I #radio886 live

Wo U4 Vienna, Schönbrunnerstraße 222, 1120 Wien

Wann 20:30 – 6:00 Uhr

Wieviel 10,- Euro

90’s ftw!

Gefeiert wird wieder im legendären Club Camera. Musikalisch holen sie die gute alte Zeit zurück und bringen euch den „Rhythm of the Night“. Eurodance, Grunge, Hip-Hop, bunte Raves und eine ganze Truppe am Boy- und Girlgroups haben ein wildes schrilles Jahrzehnt geprägt und sind noch immer der Soundtrack vieler verrückter Nächte.

OH SNAP! The 90`s Club – Vol.5

Wo Camera Club, Neubaugasse 2, 1070 Wien

Wann 23:00 – 6:00 Uhr

Wieviel 5,- Euro < 00:00 > 10,- Euro

