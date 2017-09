Heute in Wien: 18.9.17

Tagestipps 18 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Wir beginnen diese wunderbare Woche mit Power-Tee und gutem Wein. Abends stehen Theater und Tanzen auf der Tagesordnung!

Alternativ-Kaffee

Das aufputschende Grünteepulver aus Japan hat eine lange Tradition. Mit der richtigen Dosierung, einer hochwertigen Portion Matcha und einem Bambusbesen kommt ihr zu einer herrlichen Kaffee-Alternative. Ausprobieren lohnt sich! Wo ihr in den Matcha-Genuss kommt, erfahrt ihr hier.

Matcha in Wien

Feine Weinverkostung

Der österreichische Wein – so populär wie nie zu vor und angesehen in der ganzen Welt. Kommt zum hochwertigen Wine Tasting mit einer fantastischen Auswahl an Top Winzern bei cooler Musik! Tickets limitiert, also bald genug dort sein oder Vorverkauf-Ticket sichern!

Wine Affairs

Wo Hilton Vienna Danube Waterfront, Handelskai 269, 1020 Wien

Wann 17:00 – 22:00 Uhr

Wieviel 15,- Euro (VVK), 20,- Euro (AK)

Ein Jahrtausend im Zuschauerraum

Tauscht die Plätze und seid bereit für eine einzigartige Zeitreise. Das Schubert Theater Wien präsentiert seine eigene fiktive Geschichte in vier skurrilen Episoden. Nehmt auf der Bühne Platz und staunt aus einer ganz neuen Perspektive, was sich im Zuschauerraum des geschichtsträchtigen Saals abspielt. Geeignet ab 16 Jahren.

1000 Jahre Schubert Theater

Wo Schubert Theater, Währingr Straße 46, 1090 Wien

Wann 19:30 – 20:30 Uhr

Wieviel 22,- Euro (Ermäßigung möglich)

Montags in der Fledern

Wiens einziger dunkelbunter Montags-Club. Auf zwei Floors begebt ihr euch auf eine musikalische Zeitreise von den 80igern bis zu neuen dunkelelektronischen und/oder gitarrenlastigen Klängen. Und das in der bezaubernden Atmosphäre des Cabaret Fledermaus.

Mercy – The blue Monday

Wo Cabaret Fledermaus, Spiegelgasse 2, 1010 Wien

Wann 21:00 – 4:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

