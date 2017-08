Heute in Wien: 18.8.17

Tagestipps 18 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Ein Höhepunkt jagt den nächsten. Mit Burger, Afrika, Kirtag und britischem Humor könnte unser Programm heute bunter nicht sein!

Burger soweit das Auge reicht

Viele von euch müssen wahrscheinlich nur die Überschrift lesen und sind schon fix dabei. Ob Klassisch, Pulled Pork, Chicken, Vegetarisch oder Vegan.. das Burger Festival lässt keine Wünsche offen! Ein Stand reiht sich an den anderen, nehmt also gaaaanz viel Hunger mit! Das Festival dauert noch bis Sonntag.

Burger Festival

Wo Traktorfabrik, Louis-Häfliger-Gasse 12, 1210 Wien

Wann 12:00 – 21:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Mama Afrika

Zweieinhalb Wochen verwandelt sich die Donauinsel in den Kontinent, auf dem alles begann… Herzstück des Afrika-Festivals Wien ist der afrikanische Markt. Bars und afrikanisches Essen, Cocktails und Getränke sorgen für das leibliche Wohl der Besucher. Dazu kommen Künstler aus ganz Afrika nach Österreich.

Afrika Tage Wien 2017

Wo Donauinsel, 1220 Wien

Wann ab 14:00 Uhr

Wieviel Tickets für Konzerte ab 13,70 Euro

Rein in die Lederhosen/das Dirndl

Einer der Lederhosen- und Dirndl-Höhepunkte des Jahres eröffnet heute seine Pforten und versorgt uns vor den Toren Wiens viert Tage lang mit Lebkuchenherzen, Bier und Wein: Der Neustifter Kirtag. Da sämtliche Boulevard-Kanäle nur so übergehen mit Infos über das promiverseuchte Event wisst ihr ihr ja, wie es dort abgeht. Also viel Spaß 😉

Neustifter Kirtag 2017

Wo Adresse, 10xx Wien

Wann ab 18:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Britischer Humor im Garten

Im garten wird einer der lustigsten Filme aus Großbritannien gezeigt: The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy. Der Kultautor Douglas Adams lieferte die literarische Vorlage und Garth Jennings lieferte das Bewegtbild. Der Film aus dem Jahr 2005 wird in der Originalversion mit deutschen Untertiteln gezeigt.

Open Air Cinema: The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy

Wo Der Garten, Hauptallee, 1020 Wien

Wann 20:30 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

