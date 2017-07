Heute in Wien: 18.7.17

Tagestipps 18 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Ein sehr bewusster und gesunder Tag erwartet uns heute. Er startet mit veganem Essen und endet mit Yoga am Schiff.

Veganes Opening

Ein neues Veggiezz eröffnet seine Pforten am Opernring. Es handelt sich bereits um die dritte Filiale in Wien, die laut Eigenaussage erstklassiges, rein veganes Essen serviert. Wer Veggiezz auf Facebook liked und beim Facebook-Event zusagt, darf sich von 17:00 bis 19:00 Uhr kostenlos durch die Speisekarte kosten.

Veggiezz Opening Opernring

Wo Opernring 6, 1010 Wien

Wann 16:00 – 19:00 Uhr

Gehen für Mandela

Das Southern Africa Documentation and Cooperation Centre lädt zum Nelson-Mandela-Gedenktag ein, gemeinsam zum Nelson-Mandela-Platz zu spazieren. Mit einigen interessanten Gästen und einem netten Rahmenprogramm soll dem Aktivisten und Politiker gedacht werden.

Mandela Tag Wien

Wo Hannah-Arendt-Platz 1, 1220 Wien

Wann 17:00 – 20:00 Uhr

Wieviel Teilnahme frei!

After Work Run

Gemeinsam Sporteln macht mehr Spaß! Das weiß auch der Runners Point und veranstaltet deshalb einen After Work Run, der – je nach Tempo – in zwei Gruppen eingeteilt wird. Das Training dauert etwa 50 Minuten. Bitte hier anmelden! Unter allen gemeldeten Teinehmer werden monatlich Preise verlost.

After Work Run

Wo RUNNERS POINT, Mariahilfer Straße 31, 1060 Wien

Wann 18:30 – 19:30 Uhr

Wieviel Teilnahme frei!

Am Schiff in sich kehren

Mindful Yoga bietet eine gemeinsame Yoga-Stunde am Badeschiff an. Willkommen sind alle zwischen Level eins und drei. Matten, Umkleiden und Duschen sind vorhanden. Je nach Verfügbarkeit und Wetter indoor oder outdoor.

Yoga am Schiff

Wo Badeschiff Wien, Donaukanal, 1010 Wien

Wann 19:15 – 20:30 Uhr

Wieviel 15,- Euro (Ermäßigung bei Abos möglich)

