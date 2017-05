Heute in Wien: 18.5.17

18 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Die Wettervorhersagen sind vielversprechend. Darum ab ins Freie! Mit zahlreichen Veranstaltungen unter hoffentlich strahlend blauem Himmel wird es heute sicherlich kein langweiliger Tag.

Sommer im MQ

Im Museumsquartier kann man heute getrost den ganzen Tag verbringen. Ein umfangreiches Programm bietet bei der Sommeröffnung viel Abwechslung und ab 17:00 Uhr freien Eintritt in alle Institutionen. Um 15:00 beginnt die Musik und erreicht spätestens mit GARISH um 20:15 den Höhepunkt.

MQ SommerÖffnung

Wo Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann 10:00 – 23:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Andere Kulturen kennen lernen

Anlässlich des kommenden Sonntag stattfindenden UNESCO-Welttages des Dialogs der Kulturen wird im Siegmund Freud-Park schon heute eingeladen, andere Kulturen kennen und verstehen zu lernen. Die Veranstaltung steht unter dem Ehrenschutz des Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen.

Kulturen bitten zu Tisch – Dialogue in Practice

Wo Sigmund Freud-Park, 1090 Wien

Wann 16:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Swingend in die Nacht

Und weil´s dort heute schon so schön war: Gleich wieder in den Volksgarten! Ein Mix aus Swing mit Live Band, Electro(swing) und House Music fordert die Beine der Gäste auf, über die Tanzflächen zu fegen. Programm gibt es drinnen und draußen und bei Vorreservierung kostet das Ganze nur 5 Euro.

Deep Purple in der Stadthalle

Wo Volksgarten, Burgring 1, 1010 Wien

Wann 19:00 – 6:00 Uhr

Wieviel 5,- Euro (bei Voranmeldung), 12,- Euro (Abendkassa)

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

Heute in Wien: 17.5.17 Heute schlemmen wir Toast, entspannen uns bei Yoga unter freiem Himmel und tanzen am Abend.

Heute in Wien: 16.5.17 Ein ereignisreicher Dienstag steht uns bevor: Am Vormittag geht es zu einem Flohmarkt, am Nachmittag gibt es Vorarlberger Essen und Bier und am Abend lernen wir, die

Heute in Wien: 15.5.2017 Wir starten in die neue Woche mit einer Kalorien-Sünde, gleichen unser Karma aber mit freiwilligem Engagement wieder aus, bevor wir uns am Abend in den Tiefen des

« Medusa Restaurant & Club