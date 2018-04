Heute in Wien: 18.4.2018

Tagestipps 18 (c) STADTBEKANNT

Wochenmitte, raus aus der Hütte! Denn ein aktiver Tag an der frischen Luft bereitet einfach die meiste Freude.

Inspiration gefällig?

Das internationale Digital-Festival für „Influencers, Rebels, Visionaries and Gamechangers“ geht heute in die erste Runde. Aufgrund der bunten Mischung aus Vorträgen erfolgreicher Entrepreneure, Künstler, Auftritte von Musikern und anderen interessanten Persönlichkeiten, ist für reichlich Abwechslung gesorgt. Am ersten Tag des Festivals dreht sich alles um die Start-Up Szene, erfahrene Unternehmer und Führungspersönlichkeiten und den Nino aus Wien.

4GAMECHANGERS Festival

Wo Marx Halle, Karl-Farkas-Gasse 9, 1030 Wien

Wann 9:00 – 23:00 Uhr

Summ Summ

Game on. Die BOKU Beez, das Basketball Team der BOKU, lädt herzlich zum ersten Spritzerstand des Frühlings. Neben Bier und Wein können sich Universitätssport-Interessierte hier auch Informationen über die anstehenden Spiele der Saison holen.

BOKU Beez Spritzerstand

Wo Wilhelm-Exner-Haus, Peter-Jordan-Straße 82, 1190 Wien

Wann 14:00 – 21:00 Uhr

Sonne und Sichuan

Da sich die Sonne nun endlich wieder blicken lässt, sieht man uns dieser Tage häufig in Restaurants mit Gastgärten. Die Chinabar an der Wien erfüllt nicht nur dieses Kriterium, sondern vor allem jenes, auf das wir in erster Linie aus sind: geschmacksintensive, modern interpretierte Sichuanküche.

Chinabar an der Wien

Wo Chinabar an der Wien, Hamburgerstraße 2, 1050 Wien

Wann 11:30 – 24:00 Uhr

Ganz ohne Spicker

Originelle Themen, vorgetragen von ahnungslosen ReferentInnen. Beim „Karaoke“ der besonderen Art wagen sich Improvisationskünstler auf die Bühne, um dem Publikum anhand von PowerPoint-Folien Inhalte näherzubringen, von denen sie selbst nicht die leiseste Ahnung haben. Im Vordergrund steht natürlich die Unterhaltung, aber vielleicht lernen wir ja doch das ein oder andere über „Die Wiedergeburt der Waldameise“ oder „Hyper, Hyper – Die Relevanz von Scooter im astrophysikalischen Kontext“.

PowerPoint-Karaoke – April. Keine Pointe.

Wo Spektakel, Hamburgerstraße 14, 1050 Wien

Wann 19:30 – 22:30 Uhr

Wieviel 7,- Euro

