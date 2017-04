Heute in Wien: 18.4.2017

18 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Einen Strudel zu Mittag, ein Abenteuer am Nachmittag und Kino am Abend. Was will man mehr?

Mittagsstrudel

In Wiens einzigem Strudellokal genehmigen wir uns ein ordentliches Mittagessen. Besonders zu empfehlen sind die recht international gestalteten pikanten Strudel, wie zum Beispiel die indische Variante. Aber auch ein strudelloses Tagesgericht steht zur Auswahl.

Strudls

Wo Siebensterngasse 58, 1070 Wien

Wann 10:30 – 19:00 Uhr

Ausstellung, bei der es nichts zu sehen gibt

Das klingt ja langweilig. Ist es aber ganz und gar nicht! Denn bei „Dialog im Dunkeln“ führen blinde oder sehbehinderte Guides kleine Gruppen durch vollkommen dunkle Räume, in denen Alltagssituationen nachgestellt werden. Ein richtiges Abenteuer! Reservierung erforderlich.

Dialog im Dunkeln

Wo Schottenstift, Freyung 6 – 1. Hof UG, 1010 Wien

Wann 9:00 – 18:00 Uhr (nach Vereinbarung)

Wieviel 18,- Euro (Ermäßigung möglich)

Mann ohne Eigenschaften

Anlässlich des 75. Todestages von Robert Musil veranstaltet das Café Museum ein Lesung seines berühmtesten Werkes „Der Mann ohne Eigenschaften“. Die beiden Schauspielerinnen Elisabeth Seethaler und Susanne Pichler hauchen dem Roman in den ehrwürdigen Räumen des Traditionscafés Leben ein.

Lesung „Der Mann ohne Eigenschaften“ im Café Museum

Wo Operngasse 7, 1010 Wien

Wann ab 19:30 Uhr

Wieviel freier Eintritt!

Vergessene Geschichte

Kunst- und Kurzfilme, die sonst nirgends zu sehen sind! Heute spielt es „Es geht mir gut, ich komme bald“.

Freies Kino | Es geht mir gut, ich komme bald

Wo Stadtkino Wien, Akademiestraße 13, 1010 Wien

Wann 19:00 – 21:00 Uhr

Wieviel freier Eintritt!

