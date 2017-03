Heute in Wien: 18.3.2017

18 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Pünktlich zum Start ins Wochenende bietet Wien ein abwechslungsreiches Programm, bei dem für jeden etwas dabei ist. Egal, ob euch die Frühlingsgefühle nach draußen ziehen oder ihr lieber doch noch drinnen bleibt. Das sind die STADTBEKANNT-Tipps des Tages!

Gesund in den Tag

Was wäre ein gemütlicher Samstag ohne ein ausgedehntes Frühstück? Hausgemachte Smoothies, ausgefallene Frühstücks-Kombis für Omnis und Veganer. Bei Mr.&Mrs. Feelgood steht gesunde Kost auf der Speisekarte, die obendrein vorzüglich schmeckt.

Mr.&Mrs. Feelgood

Wo Paniglgasse 22, 1040 Wien

Wann 9:00 – 15:00 Uhr

Bock auf Geschichte?

„Brennen für den Glauben. Wien nach Luther“ – die aktuelle Ausstellung im Wien Museum zeigt die Wurzeln Wiens protestantischer Kultur und ihre Auswirkungen auf Politik und Gesellschaft.

Wo Wien Museum, Karlsplatz 8, 1040 Wien

Brennen für den Glauben. Wien nach Luther

Wann 10:00 bis 18:00 Uhr

Wieviel 10,- Euro (Erwachsene), verschiedene Ermäßigungen möglich

Backe, backe Brot

Wer dem herrlichen Duft von frisch gebackenem Brot nicht widerstehen kann, sollte sich die Chance auf einen Besuch am Kruste & Krume Brotfestival nicht entgehen lassen. Vom Workshop bis zum Backwettbewerb ist alles dabei.

Kruste & Krume Brotfestival

Wo Kursalon Stadtpark, Johannesgasse 33, 1010 Wien

Wann 11:00 – 18:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Sláinte!

St. Patrick’s Day war zwar schon gestern, allerdings kann der wohl nicht ausgiebig genug gefeiert werden. Um dem irischen Nationalheiligen gebührenden Tribut zu zollen, veranstalten Vienna Pipes and Drums Pipe Band eine Parade in Wien Ottakring.

St Patrick’s Day Parade 2017

Wo Startpunkt ist am Yppenplatz, Ziel die Ottakringer Brauerei

Wann 11:30 bis 12:00 Uhr

Winter is coming?

Zum Glück bleibt es bei dieser Aussage momentan nur in den alten Folgen von Game of Thrones, doch habt ihr euch schon mal gefragt, wie viel Wissenschaft in der Kultserie steckt? Die passende Antwort darauf liefern die Science Busters heute im Stadtsaal mit ihrem Programm „Winter is Coming. Die Wissenschaft von Game of Thrones“

Winter is coming – Die Wissenschaft von Game of Thrones

Wo Stadtsaal, Mariahilfer Straße 81, 1060 Wien

Wann 20:00 Uhr

Wieviel ab 19,50 Euro

