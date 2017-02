Heute in Wien: 18.2.2017

18 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Endlich ist Wochenende! Heute erwartet euch Entspannung pur bei Mind Clearing Yoga, bevor es dann am Abend zu The Chainsmokers ins Wiener Gasometer geht!

Breakfast Time!

Köstliche selbstgemachte Cupcakes, Cookies und Torten, aber auch ein ausgiebiges Frühstücksangebot, erwarten euch heute Morgen im „edison – cafe restaurant bar“ in der Josefsstadt – so ist ein guter Start in den Tag garantiert!

edison – cafe restaurant bar

Wo Alser Straße 9, 1080 Wien

Wann ab 10:00 uhr

Yoga Workshop

In dem heutigen Workshop von Su Busson erfährst du wie du einen ruhigen und klaren Geist bekommst! Außerdem warten auf dich viele praktische Tipps und Tricks für einen entspannten Alltag. Mitbringen solltest du Yogagewand, eine Matte sowie 2 Handtücher!

Wo Yoga College Vienna, Neubaugürtel 47/5 (Top 1 im OG), 1150 Wien

Wann 13:00 – 16:00 Uhr

Wieviel 40,- Euro

Kunst am Samstag!

Das erfolgreiche Theater-, Musik- und Literaturprojekt Ganymed kehrt heute Abend wieder ins Kunsthistorische Museum und wirft einen weiblichen Blick auf die Kunstgalerie. Erlebe Kunst aus einer neuen Perspektive und werde Teil einer beeindruckenden Performance!

Wo Kunsthistorisches Museum, Burgring 5, 1010 Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Wieviel 36,- Euro – Tickets

Imperiales Salsavergnügen

Salsa tanzen bis die Füße weh tun , könnt ihr heute Abend im Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel! Auf der vom Tanzstudio Mi Manera organisierten Tanz-Party könnt ihr zu den heißen Klängen von Bachata, Kizomba und Salsa tanzen und frische Cocktails schlürfen!

Salsa Imperial

Wo Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel,

Wann ab 20:30 Uhr

Wieviel Freier Eintritt!



Progressive House aus New York

Mit ihrem Hit „Don’t Let Me Down“stürmte das Musikerduo The Chainsmokers aus New York 2015 weltweit die Charts. Heute Abend präsentieren die Jungs im Wiener Gasometer ihre aktuelle Single „Closer“!



Wo Marx Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien

Wann 21:30 Uhr

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Wohin in Wien 17.2. – 23.2.2017