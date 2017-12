Heute in Wien: 18.12.17

Tagestipps 18 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Drei Kerzlein brennen schon! Lest hier, was ihr am ersten Tag der weihnachtlichsten Woche des Jahres in Wien machen könntet.

So ein Mist!

Als „Neobiota“ bezeichnet man biologische Arten, die sich in einem Gebiet angesiedelt haben, in dem sie nicht heimisch waren. Für die Ausstellung dokumentierten, bestimmten und beobachteten die Forscher die vom Menschen eingeschleppten Arten und zeigen Bekanntes in einer ungewohnten Anordnung. Kurzfilme aus dem Müll-Labor lässt die Betrachter teilhaben an der Arbeit der Müllforscher. Das Müll-Memory oder die „Neobiota“-Tastbox sprechen vor allem Kinder an. Die Ausstellung verknüpft humorvoll und informativ Naturforschung und Umweltschutz.

Neobiota – Kurioses und Wissenswertes über Abfälle in der Natur

Wo Lainzer Tiergarten, Hermesstraße, 1130 Wien

Wann 8:00 – 17:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Versteckt im Weihnachtsmarkt

Versteckt im Inneren eines Gebäudes, aber mitten am Weihnachtsmarkt Spittelberg steigt der Design & Kunst Indoor Markt. 20 AusstellerInnen bieten selbstgemachte und exklusive Geschenke für Jung und Alt zwischen 5,- und 600,- Euro an. Kommt vorbei und schaut, ob für eure Lieben auch etwas dabei ist!

Design & Kunst Indoor Markt

Wo Spittelberggasse 22 vis-a-vis 11, 1070 Wien

Wann 10:00 – 21:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Oranges Design

Cooles niederländisches Design kaufen – nur hier und jetzt in Wien! Die blickfang Designmesse lädt zum Weihnachtsshopping und präsentiert gemeinsam mit der niederländischen Botschaft Design-Favoriten aus den Bereichen Wohnaccessoires, Mode, Leuchten und Schmuck.

Dutch Design Popup Store

Wo Bandgasse 14, 1070 Wien

Wann 11:00 – 19:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Es weihnachtet sehr

Die weihnachtlichste Woche des Jahres startet mit dem heutigen Tag. Was man in der Bundeshauptstadt alles rund um das Thema unternehmen kann, lest ihr in unserem Artikel:

Weihnachten in Wien

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Brausen gehen im Tröpferlbad Silvester im Vienna Marriott Hotel »