Heute in Wien: 18.11.17

18 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Vom weihnachtlichen Punsch-Trinken zu den Events der Vienna Art Week wandern wir heute durch das schöne Wien!

Ab heute jeden Tag Punsch

Gestern ging es schon am Karlsplatz los, heute begeben wir uns zum Uni Campus am Alten AKH. Dort gibt es nämlich nicht nur Handwerk und Punsch, sondern auch das berühmte Kinder-„Riesen“rad. Woop Woop!

Weihnachtsdorf am Alten AKH

Wo Uni Campus Altes AKH

Wann 12:00 – 22:00 Uhr

Wieviel na gratis natürlich!

Wie lange noch bis 23. Dezember!

8 Stunden Kunst

Die Vienna Art Week ist noch im Gange und auch im Kunstquartier gibt es einen Tag lang Highlights über Highlights! Ein prall gefüllter Tag mit Kunst, Diskussionen und noch mehr Kunst wartet auf euch!

Open Studio Day – Art Week

Wo Kunstquartier Wien, Aichholzgasse 51-53, 1120 Wien

Wann 14:00 – 22:00 Uhr

Wieviel freier Eintritt

Design, Vintage und Kuchen

Vintage Kleider-Shop und gleichzeitig Café ist die Burggasse 98. Für dieses Wochenende wird der Ort aber auch Hotspot für Kunstliebhaber, Designer und Interessierte. Eine Ausstellung des Oxymoron, verschiedenste Kunstwerke, Talks und die Präsentation des neuen AirBnB! Viel Spaß!

ALIVE Design Days

Wo Burggasse 98, 1070 Wien

Wann 15:00 – 22:00 Uhr

Wieviel freier Eintritt

Afterparty ab 22:00 Uhr dann im DUAL

Slam, slam, slam, slam

„IIII’ll tell you what I want, what I really, really want!“. Heute findet im OBEN ein Poetry Slam unter dem Motto „Poesie isst mir recht“ statt. Das heißt: essen und den Texten lauschen, selbst mitvoten und selbst mitmachen! Klingt spannend!

Poetry Slam im OBEN

Wo OBEN, Urban-Loritz-Platz 2, 1070 Wien

Wann 20:00 – 23:00 Uhr (Einlass 19:30 Uhr)

Wieviel 4,- Euro

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Heute in Wien: 17.11.17