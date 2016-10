Heute in Wien: 18.10.2016

Tagestipp 18 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Wohin am Dienstag? Egal ob Kino, Lesung oder Start-up-Stammtisch – vor allem am Abend steht heute einiges an!

Adrenalin pur!

Die spannensten Filme aus der Surf-, Skateboarding- und Snowboarding-Szene gibt es heute im Schikaneder zu sehen!

Adrenalin Film Festival

Wo Schikaneder, Margaretenstraße 22-24, 1040 Wien

Wann ab 19:00 Uhr

Wieviel 7 Euro – Tickets

Wie lange noch bis 20. Oktober 2016

Stammtisch für Start-ups

Ein Muss für junge Start-ups! Zu Gast sind Katharina Klausberger von Shpock, Andreas Mahringer von Record Bird, und Karl Edlbauer von Hokify.

Austrian Startups Stammtisch #39

Wo sektor5, Siebenbrunnengasse 44, 1050 Wien

Wann 18:30-21:30 Uhr

Wieviel Gratis! – Anmeldung

Ein Tuch – viel Diskussion

Die Hidschab als Symbol der Unterdrückung oder als Zeichen für Emanzipation? Darüber wird heute im Wien Museum diskutiert.

Diskussion. Kopftuch. Ein Streitfall

Wo Wien Museum, Karlsplatz 8, 1040 Wien

Wann 18:30-21:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Acetat, Clara Cobans erster Fall

Im Rahmen der Kriminacht liest Maria Stern im Lesesaal der Fachbereichsbibliothek Geschichte aus ihrem neuen Buch!

Lesung von Maria Stern

Wo Universität Wien, Universitätsring 1, 1010 Wien

Wann 18:30-19:30 Uhr

Wieviel Kostenlos!

STADTBEKANNT



Weitere Artikel

« Stavros Papadopoulos