Heute in Wien: 18.10.17

Tagestipps für Wien

Die Mitte der Arbeitswoche beschert uns geiles Sushi und zwei coole lateinamerikanische Events.

Sushi als Kunst

Hier gibt’s Sushi und Maki in sehr noblem Ambiente und von höchster Qualität. Lieblich angerichtet und frisch zubereitet liegen die Röllchen am Teller und man hat fast Angst, das Gesamtbild zu zerstören, wenn man sie isst. Mittlerweile hat auch die Sosaku Bar direkt nebenan eröffnet und seither wird Sushi am besten mit Cocktails genossen. Falstaff und Tafelspitz haben das Lokal auch schon für sich entdeckt – von daher kann man eigentlich nur sagen: Eine klare Empfehlung!

Sosaku

Wo Neustiftgasse 24, 1070 Wien

Wann 11:30 – 15:00 Uhr, 18:00 – 23:00 Uhr

Speisen und Betrachten

Im Toma Tu Tiempo kann man nicht nur hervorragend speisen, sondern nun auch ein Monat lang eine interessante Foto-Ausstellung über das Leben in Madrid betrachten.

Fotoausstellung: Life in Madrid

Wo Toma Tu Tiempo, Zieglergasse 44, 1070 Wien

Wann 18:00 – 21:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

After Work-Dance

Auch das Mi Barrio ist nicht nur an Veranstaltungstagen wie dem heutigen eine heiße Adresse. Von 19:00 bis 20:00 Uhr steigt eine Salsa Suelta mit Ruben (5,- Euro Teilnahmegebühr) bevor beim anschließenden After Work weiter zu feinsten Latin Beats getanzt wird.

Rya´s Buena Vista Salsa Party

Wo Mi Barrio, Münzwardeingasse 2, 1060 Wien

Wann 19:00 – 1:00 Uhr

Wieviel Party: 12,- Euro (mit Voranmeldung unter office@salsarya.at nur 8,- Euro)

