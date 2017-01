Heute in Wien: 18.1.2017

18 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Ein Runde im Pötzleinsdorfer Schlosspark joggen, beim Kubavortrag in Fernweh schwelgen oder doch lieber zum Stille Post Slam? Das und viel mehr steht heute in Wien am Programm!

Es lebe der Sport!

Heute ist der ideale Tag um in einen von Wiens unzähligen Parks eine Runde laufen zu gehen! Wie wär’s etwa mit dem Pötzleinsdorfer Schlosspark im 18. Bezirk?

Pötzleinsdorfer Schlosspark

Wo Pötzleinsdorfer Schlosspark, 1180 Wien

Wann 7:00 Uhr bis Einbruch der Dunkelheit

Wieviel Kostenlos!

Kuba, Baby!

Auf eine Reise voller karibischer Lebensfreude, kultureller Vielfalt, Musik und Melancholie nimmt euch heute Michael Graber in seinem Vortrag über Kuba und seine Bevölkerung. Dabei erzählt er über das Improvisationstalent der kubanischen Bevölkerung und präsentiert atemberaubende Naturaufnahmen!

Vortrag Michael Graber: Reise durch die Ostprovinzen Kubas

Wo transform!, Gußhausstraße 14/1, 1040 Wien

Wann 19:00 Uhr

Stille Post

Freunde der Dichtkunst aufgepasst! Heute findet ein Poetry Slam der ganz besonderen Art statt – nämlich ein Stille Post Slam! Und das Beste daran ist, jeder darf mitmachen – also ist ein unterhaltsamer Abend garantiert!

Stille Post Slam (Se4Ep4)

Wo The Loft, Lerchenfeldergürtel 37, 1160 Wien

Wann 19:30 – 23:00 Uhr

Kabarett im Rabenhof

Mit dem Thema des Todes, dem Sterben und der Frage, ob wir nach dem Tod wieder zurückkehren können, beschäftigt sich heute Abend die bizarre musikalische Show „Am I dead yet?“ von den Thorpe und Spooner im Rabenhof!

Am I dead yet?

Wo Rabenhof, Rabengasse 3, 1030 Wien

Wann 20:00 Uhr

Wieviel 18,- Euro (regulär)

