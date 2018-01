Heute in Wien: 18.1.18

Tagestipps 18 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Heute machen wir es umgekehrt: Zuerst das Vergnügen, dann die Arbeit! Aber dafür bis es hell wird …

Hip im 9ten

Mit dem Café Telegraph ist ein wirklich toller Allrounder nahe dem alten AKH erschaffen worden. Ob morgens, mittags, zur Kaffeezeit oder abends – hier ist man zu jeder Tageszeit richtig. Ein besonderer Höhepunkt ist der Kaffee und die hauseigene Patisserie. Das Interieur des in einer ehemaligen Postzentrale gelegenen Lokals ist modern und stylisch und man fühlt sich hier richtig wohl.

Café Telegraph

Wo Garnisonsgasse 7, 1090 Wien

Wann 8:00 – 19:00 Uhr

Steirischer Charme

Noch immer auf der Suche nach Liebe und Leckerlis. Die KERNÖLAMAZONEN packt das Reisefieber. Und so schnappen sich Caro und Gudrun wieder ihr rotes Köfferchen, denn sie haben ihr Programm runderneuert und beglücken damit seit Ende 2010 Österreich und Teile der 6,8 Milliarden Menschen, die rund um Österreich leben.

Kernölamazonen – Liederliebesreisen: reloaded

Wo Casanova Vienna, Dorotheergasse 6-8 / 2 UG, 1010 Wien

Wann 19:30 – 22:30 Uhr

Wieviel ab 25,- Euro

Büffeln bis es hell wird!

Prüfungszeit steht an! Ihr müsst auch eine Nachtschicht einlegen? Dann macht das doch gemeinsam mit Leidensgenossen in der Hauptbib! An diesem Tag geht der laufende Betrieb in die Nachtschicht über, die Bibliothek wird also zwischendurch nicht gesperrt. Anmeldung ist keine erforderlich, ihr könnt gehen und kommen, wann ihr wollt, und die Teilnahme ist natürlich kostenlos. Bei Fragen wendet euch einfach an events.ub@univie.ac.at.

14. Nachtschicht@UB

Wo Universitätsbibliothek Wien, Universitätsring 1, Stiege 2, 1. Stock, 1010 Wien

Wann 20:00 – 6:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Deutschrap vom feinsten. Oder eben nicht

„Weekend ist back.“ Ein Satz aus der Deutschrap-Klischee-Floskelsammlung, der schlicht wahr ist, wenn sich Weekend nach zwei Jahren Albumabstinenz zurückmeldet. Aber auch ein Satz, den man sich eigentlich sparen sollte, denn mit Deutschrap-Klischees will Weekend genauso wenig zu tun haben, wie mit allen anderen Formen organisierten Stumpfsinns – und teilt auf „Keiner ist gestorben“ entsprechend aus.

Weekend – Keiner Ist Gestorben Tour

Wo B72, Hernalser Gürtelbogen 72-73, 1080 Wien

Wann 21:00 – 23:00 Uhr

Wieviel 25,70 Euro

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Heute in Wien: 17.1.18